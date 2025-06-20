Мусоропровод – заварить или оставить? Как реагируют минчане

Наталья Надольская, ведущая: Притча во языцех – мусоропроводы. С одной стороны, удобно, с другой – есть нюансы. Как проблема решается в Минске? Мусоропроводов в домах практически не осталось. Как реагируют на это жильцы и понимают ли они важность решения этого вопроса? Каковы перспективы замены мусоропроводов и на что, какие другие площадки? Получается ли удовлетворить запросы всех жильцов?

Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:

Здесь мнения жильцов разделились. Прежде чем заварить, конечно, проводится опрос. Как правило, жители не все с пониманием относятся. Хотя мы и говорим о том, что это устранит неприятный запах. Это устранит тех же грызунов, насекомых, которые возникают в процессе жизнедеятельности мусоропровода. Но при хорошем, качественном объяснении можно достучаться до граждан. Мы объясняем, что если это произойдет, то внизу, в отсеке, где стоит мусорный контейнер, будет стоять откидная дверца. Вы можете, спокойно выходя из дома, выбросить и утилизировать данный вид отходов.