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Мусоропровод – заварить или оставить? Как реагируют минчане

20 июня 2025 15:18
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О главных принципах сохранения окружающей среды и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:
Притча во языцех – мусоропроводы. С одной стороны, удобно, с другой – есть нюансы. Как проблема решается в Минске? Мусоропроводов в домах практически не осталось. Как реагируют на это жильцы и понимают ли они важность решения этого вопроса? Каковы перспективы замены мусоропроводов и на что, какие другие площадки? Получается ли удовлетворить запросы всех жильцов?

Мусоропровод – заварить или оставить? Как реагируют минчане-2

Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:
Здесь мнения жильцов разделились. Прежде чем заварить, конечно, проводится опрос. Как правило, жители не все с пониманием относятся. Хотя мы и говорим о том, что это устранит неприятный запах. Это устранит тех же грызунов, насекомых, которые возникают в процессе жизнедеятельности мусоропровода. Но при хорошем, качественном объяснении можно достучаться до граждан. Мы объясняем, что если это произойдет, то внизу, в отсеке, где стоит мусорный контейнер, будет стоять откидная дверца. Вы можете, спокойно выходя из дома, выбросить и утилизировать данный вид отходов.

Подробнее в видео.

# Наталья Надольская # Руслан Фурс # Мусор

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