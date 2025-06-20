В Вилейском районе в годы ВОВ было уничтожено свыше 90 населённых пунктов

Без срока давности. Накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, по всей стране проходят памятные митинги. 22 июня – одна из самых трагических дат в истории Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Расследование уголовного дела о геноциде продолжается. Так, по новым данным в Вилейском районе за годы оккупации было сожжено свыше 90 деревень. Ранее было известно о 76 уничтоженных населенных пунктах. Более пяти – так и не были восстановлены. Память в районе бережно хранят, благоустраивают мемориалы. Сегодня цветы и венки легли к обелиску, где похоронены останки 384 советских граждан, заживо сожженных немецкими оккупантами. Это узники бывшей вилейской тюрьмы.

Андрей Жуковский, прокурор Вилейского района:

Здесь узники были уничтожены 30 июня 1944 года. Город Вилейка был освобожден от захватчиков 2 июля 1944 года. То есть узники не дожили до освобождения два дня. Узников вывезли сюда в хозяйственные постройки местного жителя Ивана Пашкевича, расстреляли, а затем останки их были сожжены. Здесь покоится свыше 350 жителей Вилейского района и сопредельных районов.

В планах создать мемориальный комплекс в память о погибших мирных жителях деревни Любча, которая так и не была восстановлена после уничтожения оккупантами.