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В Вилейском районе в годы ВОВ было уничтожено свыше 90 населённых пунктов

20 июня 2025 13:56
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Без срока давности. Накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, по всей стране проходят памятные митинги. 22 июня – одна из самых трагических дат в истории Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Вилейском районе в годы ВОВ было уничтожено свыше 90 населённых пунктов-2

Расследование уголовного дела о геноциде продолжается. Так, по новым данным в Вилейском районе за годы оккупации было сожжено свыше 90 деревень. Ранее было известно о 76 уничтоженных населенных пунктах. Более пяти – так и не были восстановлены. Память в районе бережно хранят, благоустраивают мемориалы. Сегодня цветы и венки легли к обелиску, где похоронены останки 384 советских граждан, заживо сожженных немецкими оккупантами. Это узники бывшей вилейской тюрьмы. 

В Вилейском районе в годы ВОВ было уничтожено свыше 90 населённых пунктов-4

Андрей Жуковский, прокурор Вилейского района: 
Здесь узники были уничтожены 30 июня 1944 года. Город Вилейка был освобожден от захватчиков 2 июля 1944 года. То есть узники не дожили до освобождения два дня. Узников вывезли сюда в хозяйственные постройки местного жителя Ивана Пашкевича, расстреляли, а затем останки их были сожжены. Здесь покоится свыше 350 жителей Вилейского района и сопредельных районов.

В планах создать мемориальный комплекс в память о погибших мирных жителях деревни Любча, которая так и не была восстановлена после уничтожения оккупантами.

# Великая Отечественная война

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