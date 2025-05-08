В стенах бывшей тюрьмы СД-9 открыта уникальная экспозиция «Памяти патриотов Витебщины»

«Памяти патриотов Витебщины». Воспоминания о страшных днях войны оживают в стенах бывшей тюрьмы СД-9. Сегодня на этом месте уникальная экспозиция. Впервые она открылась в 1959 году. В настоящее время это единственный не только в Беларуси, но и на постсоветском пространстве музей, размещенный в подвалах некогда фашистской тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В холодных темных камерах содержались узники. Это мужчины, женщины и даже дети. Иногда им приходилось сидеть по колено в воде. Здание зачастую подтапливало. На верхних этажах находилась комната пыток и допросов. Акустика помещений такова, что и внизу узники слышали все происходящее с их товарищами: от первого крика до последнего вздоха.

Варвара Стельмашук, научный сотрудник Витебского областного краеведческого музея:

Здесь свои последние дни жизни провела советская подпольщица Вера Захаровна Хоружая. В одной из камер она находилась. Тоже прошла через все эти страшные моменты, которые здесь были. И отсюда ее увезли на территорию концентрационного лагеря «Пятый полк», который на выезде из города располагался, где впоследствии расстреляли. Сейчас эта экспозиция достаточно успешна в плане экскурсии патриотического воспитания, поскольку сюда приходят не только индивидуальные какие-то группы, но сюда приводят школьников, студентов.

В годы войны в этой тюрьме были зверски замучены тысячи советских патриотов. Лишь немногим удалось выйти живыми. Их воспоминания послужили фактологической основой для создания экспозиции. В ней представлены материалы не только о самих подпольщиках, но и о Витебске периода оккупации. В камерах восстановлены надписи на стенах – все они сделаны самими заключенными, как и календари – узники отсчитывали количество дней, проведенных взаперти.