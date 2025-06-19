В столичной гимназии открылась музейная экспозиция о Всебелорусском народном собрании

В Минске открылась первая музейная экспозиция, посвященная Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка «История единства» расположена на базе 37-й столичной гимназии. В ней собрано более 60 предметов, повествующих о становлении и деятельности высшего представительного органа народовластия Беларуси: это раздаточные материалы, которые использовали делегаты ВНС, их удостоверения и фото из личных архивов, копии документов и тематические книги. Экспонаты в течение года собирали ученики и преподаватели гимназии совместно с делегатами ВНС разных лет. Планируется, что со временем экспозиция будет дополнена и другими оригинальным предметами.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Эта музейная экспозиция истории единства – очень важная площадка, прежде всего для молодежной аудитории. Почему? Потому что это возможность представить вехи развития нашей страны через призму истории и эволюции Всебелорусского народного собрания. Почему Всебелорусское народное собрание? Потому что это наиважнейшая скрепа единства нашего народа.

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Уникальность экспозиции иллюстрируется в том, что здесь собрано, и в отношении людей, которые все это делали. Действительно, народное единство, вот оно иллюстрируется в том, что здесь находится. Почему? Все вместе собрались, вместе организовались и вместе сделали.