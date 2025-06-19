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В столичной гимназии открылась музейная экспозиция о Всебелорусском народном собрании

19 июня 2025 13:49
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В Минске открылась первая музейная экспозиция, посвященная Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столичной гимназии открылась музейная экспозиция о Всебелорусском народном собрании-2

Выставка «История единства» расположена на базе 37-й столичной гимназии. В ней собрано более 60 предметов, повествующих о становлении и деятельности высшего представительного органа народовластия Беларуси: это раздаточные материалы, которые использовали делегаты ВНС, их удостоверения и фото из личных архивов, копии документов и тематические книги. Экспонаты в течение года собирали ученики и преподаватели гимназии совместно с делегатами ВНС разных лет. Планируется, что со временем экспозиция будет дополнена и другими оригинальным предметами. 

В столичной гимназии открылась музейная экспозиция о Всебелорусском народном собрании-4

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Эта музейная экспозиция истории единства – очень важная площадка, прежде всего для молодежной аудитории. Почему? Потому что это возможность представить вехи развития нашей страны через призму истории и эволюции Всебелорусского народного собрания. Почему Всебелорусское народное собрание? Потому что это наиважнейшая скрепа единства нашего народа.

В столичной гимназии открылась музейная экспозиция о Всебелорусском народном собрании-6

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Уникальность экспозиции иллюстрируется в том, что здесь собрано, и в отношении людей, которые все это делали. Действительно, народное единство, вот оно иллюстрируется в том, что здесь находится. Почему? Все вместе собрались, вместе организовались и вместе сделали.

В столичной гимназии открылась музейная экспозиция о Всебелорусском народном собрании-8

«История единства» – это не просто выставка, но и широкое образовательное и культурное пространство. На базе музейной экспозиции будут приводиться уроки для школьников, а также форумы и диалоговые площадки.

# Всебелорусское народное собрание # Музей # ГУО «Гимназия № 37 Минска» # Марина Ленчевская # Артем Шегидевич

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