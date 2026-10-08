Прямой эфир

Новости по тегу #Мошенничество

Вскрыта масштабная преступная сеть – в МВД раскрыли подробности громкого дела
08 октября 2026 14:28

Вскрыта масштабная преступная сеть – в МВД раскрыли подробности громкого дела

В списке пострадавших 18 человек! Обвиняемому в мошенничестве грозит лишение свободы на срок до 12 лет
07 октября 2026 14:59

В списке пострадавших 18 человек! Обвиняемому в мошенничестве грозит лишение свободы на срок до 12 лет

Телефонные аферисты запугали пенсионера – минчанин отдал свою квартиру и все накопления
07 октября 2026 14:25

Телефонные аферисты запугали пенсионера – минчанин отдал свою квартиру и все накопления

Житель Мозыря размещал фейковые объявления о помощи с открытием виз – возбуждено уголовное дело
06 октября 2026 14:30

Житель Мозыря размещал фейковые объявления о помощи с открытием виз – возбуждено уголовное дело

Аферисты в Минске обманом сделали 17-летнего иностранца своим курьером
06 октября 2026 14:29

Аферисты в Минске обманом сделали 17-летнего иностранца своим курьером

Четыре курьера телефонных аферистов задержаны за сутки – МВД
06 октября 2026 06:57

Четыре курьера телефонных аферистов задержаны за сутки – МВД

Пенсионерка из Минска отдала мошенникам около 35 тыс. BYN
05 октября 2026 14:06

Пенсионерка из Минска отдала мошенникам около 35 тыс. BYN

Директор частной компании по ремонту техники передавал взятки должностным лицам сельхозорганизаций
04 октября 2026 13:44

Директор частной компании по ремонту техники передавал взятки должностным лицам сельхозорганизаций

Пенсионерка из Гродно продала квартиру и собиралась отдать мошенникам 130 тыс. рублей
02 октября 2026 15:10

Пенсионерка из Гродно продала квартиру и собиралась отдать мошенникам 130 тыс. рублей

Минчанки годами выманивали деньги у продавцов под видом контролеров
02 октября 2026 14:43

Минчанки годами выманивали деньги у продавцов под видом контролеров

Мошенники заставили 16-летнюю школьницу в Минске забрать более 10 тыс. долларов у пенсионерки
29 сентября 2026 14:34

Мошенники заставили 16-летнюю школьницу в Минске забрать более 10 тыс. долларов у пенсионерки

Более 300 обращений о телефонных мошенниках поступило в милицию за сутки
10 сентября 2026 06:54

Более 300 обращений о телефонных мошенниках поступило в милицию за сутки