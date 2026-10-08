Новости по тегу #Мошенничество

Количество жертв группы исчислялось сотнями.
Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 12 лет, плюс штраф.
Дедушка несколько дней ждал возврата своих денег, однако мошенники перестали выходить на связь. По факту случившегося продолжается проверка.
Оказывать реальные услуги аферист и не планировал, а деньги потратил на личные нужды.
Схемы телефонных мошенников становятся все изощреннее, а способы давления – все циничнее. Теперь в преступные комбинации все чаще втягивают несовершеннолетних.
За истекшие 24 часа в органы внутренних дел обратились более 200 граждан с сообщениями о звонках мошенников.
В мессенджере с ней связался якобы участковый инспектор и предупредил о возможных звонках мошенников. Далее – уже знакомая история.
В деле фигурируют шесть человек.
Белоруску полтора месяца методично запугивали лжесотрудники госорганов.
Лжеконтролеры под видом покупателей заходили в магазин и всегда находили или просроченные товары.
Правоохранители вновь призывают: любые разговоры об уголовной ответственности, деньгах и необходимости сохранить все в тайне – повод немедленно положить трубку.
Благодаря слаженным действиям сотрудников милиции и внимательности граждан удалось предотвратить большинство противоправных действий.
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