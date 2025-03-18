С начала 2025-го в Солигорском районе возбуждено 23 уголовных дела по киберпреступлениям

В Беларуси с начала года зарегистрировано более трех тысяч преступлений в сети. С целью профилактики и повышения цифровой грамотности населения в Минской области прошла неделя кибербезопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под особым вниманием правоохранителей – социально уязвимые категории граждан, в том числе пожилые люди. Как правило, они наиболее подвержены уловкам мошенников. Так, только в Солигорском районе в 2025 году уже возбуждено 23 уголовных дела по киберпреступлениям.

Максим Зубрицкий, начальник отделения по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД:

Злоумышленники звонили нашим жертвам, представлялись псевдоброкерами и под предлогом заработка на бирже выманивали у людей денежные средства, чтобы они переводили их на различные криптокошельки. Не теряется актуальность темы, когда злоумышленники звонят, используя различные мессенджеры, представляются сотрудниками Национального банка Республики Беларусь, сотрудниками Департамента финансовых расследований, правоохранительных органов Республики Беларусь и под различными предлогами выманивают у людей переводить деньги на защищенный счет.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, сотрудники милиции рекомендуют соблюдать простые правила: не следовать инструкциям незнакомцев, особенно если они касаются денежных средств, никому не передавать и не вводить коды от банковских карт на страницах, полученных от третьих лиц, также не сообщать им персональные данные.