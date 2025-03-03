Сваттинг, подставные объявления, торговля реквизитами карт – правоохранитель о современных видах мошенничества

4 марта сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси будут отмечать профессиональный праздник – 108-ю годовщину со дня образования белорусской милиции. Эти люди стоят на страже закона и обеспечивают правопорядок. Они преданы стране и народу. Накануне памятной даты обсудили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ особенности службы и обеспечение безопасности в Минске.

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Безусловно, это все виды кибермошенничества, о которых мы вели и ведем речь: сваттинг, торговля персональными данными банковской карты и так далее. Так или иначе, преступления связаны с цифровой сферой в киберпространстве. Это и та сеть, которую пытаются создать наркоторговцы. Они создают ее через Telegram, через подставные объявления о предложении трудоустройства курьерами и так далее. Это все происходит в сфере цифры: переписка, встречи, координаты и все остальное. Так или иначе, все связано с интернет-пространством, поэтому и наша задача – максимально активнее внедряться. У нас, начиная от инспектора по делам несовершеннолетних до всех оперуполномоченных уголовного розыска, каждый по своему направлению работает точечно.

Что касается реализации алгоритмов банковских карт, тоже мы столкнулись с тем, что кибермошенникам нужны реквизиты для вывода средств. Зарегистрированных не на себя, а на обычных граждан, зарегистрированных в той же столице, которые готовы за 30, 50, за 100 рублей реализовать эти данные и просто не представляют, какие суммы и какой трафик денежных средств проходит через их счета. А наказание достаточно серьезное по этой статье, по 222-й – это до 10 лет лишения свободы.