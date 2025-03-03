Сваттинг, подставные объявления, торговля реквизитами карт – правоохранитель о современных видах мошенничества
4 марта сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси будут отмечать профессиональный праздник – 108-ю годовщину со дня образования белорусской милиции. Эти люди стоят на страже закона и обеспечивают правопорядок. Они преданы стране и народу. Накануне памятной даты обсудили с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ особенности службы и обеспечение безопасности в Минске.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Расскажите, пожалуйста, подробнее, о современных видах преступлений.
Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Безусловно, это все виды кибермошенничества, о которых мы вели и ведем речь: сваттинг, торговля персональными данными банковской карты и так далее. Так или иначе, преступления связаны с цифровой сферой в киберпространстве. Это и та сеть, которую пытаются создать наркоторговцы. Они создают ее через Telegram, через подставные объявления о предложении трудоустройства курьерами и так далее. Это все происходит в сфере цифры: переписка, встречи, координаты и все остальное. Так или иначе, все связано с интернет-пространством, поэтому и наша задача – максимально активнее внедряться. У нас, начиная от инспектора по делам несовершеннолетних до всех оперуполномоченных уголовного розыска, каждый по своему направлению работает точечно.
Что касается реализации алгоритмов банковских карт, тоже мы столкнулись с тем, что кибермошенникам нужны реквизиты для вывода средств. Зарегистрированных не на себя, а на обычных граждан, зарегистрированных в той же столице, которые готовы за 30, 50, за 100 рублей реализовать эти данные и просто не представляют, какие суммы и какой трафик денежных средств проходит через их счета. А наказание достаточно серьезное по этой статье, по 222-й – это до 10 лет лишения свободы.
Юлия Алексеюк:
Расскажите короткий алгоритм, как не попасть на удочку мошенников.
Сергей Горохов:
Любая информация, которая поступает посредством сети Интернет и вы не видите собеседника, – эту любую информацию нужно подвергать сомнениям сразу же, несмотря на то, кто к вам обратился: голос похожий-непохожий, аккаунт знакомый или незнакомый – любую информацию подвергнуть сначала сомнению, анализу, а потом уже пытаться отвечать и ответное действие производить.
Большинство людей, с которыми мы уже пообщались, отработали и стали жертвами тех же мошенничеств, говорят: «Да, нам все пришли и рассказали, нам памятку оставили, что нельзя делать, но мы все равно сделали».
Всегда говорим: посоветуйтесь с кем-то еще дополнительно. Если нужно – позвоните в органы внутренних дел. Ряд звонков у нас поступает, когда люди советуются: «У меня запрашивают вот такую информацию, а правильно ли я поступлю, если сделаю вот так». И люди тем самым смогут себя обезопасить и выходят нормально из ситуации.