Кто такие дропы и как не попасться на уловки мошенников? Ответил представитель ГУВД

Информатизация определенно повысила качество жизни людей, но вместе с тем по-прежнему бросает немало вызовов. Среди угроз – киберпреступность. Не всегда ее так просто выследить. Особенно если это мошенничества, при которых люди сами под воздействием аферистов отдают свои же деньги. За 2024 год такие случаи в столице участились.

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Из почти 7 тысяч преступлений, которые совершены по линии киберпреступности, практически 60 % – это именно мошенничества, при которых люди сами переводили деньги. Я бы выделил наиболее популярные – это переводы денег в Instagram. Известно, что нельзя людям переводить деньги за несуществующий товар, который ты не можешь пощупать руками, посмотреть на него. Но люди видят, что цены на товар на 15-20 % дешевле, чем на рынке. И вот в погоне за этой выгодой и выручкой они переводят деньги мошенникам.

Участились и онлайн-мошенничества с участием посредников. Злоумышленники под разными предлогами вынуждают людей переводить средства на вроде как безопасный счет. Однако говорят не свои банковские реквизиты, а данные дропперов, или, другими словами, дропов – соучастников махинаций, чьи карты используют для транзита или обналичивания денег.

Дмитрий Шевелев:

Как правило, это люди, которые не работают, существуют за счет подработок, которые хотят легких денег. Базовая работа дропа – это оформить на свое имя банковскую карту, либо физически ее передать какому-то третьему лицу, либо сейчас более популярно в Telegram передать неустановленному лицу, который предложил такого рода подработку.