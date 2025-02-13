Кто такие дропы и как не попасться на уловки мошенников? Ответил представитель ГУВД

Информатизация определенно повысила качество жизни людей, но вместе с тем по-прежнему бросает немало вызовов. Среди угроз – киберпреступность. Не всегда ее так просто выследить. Особенно если это мошенничества, при которых люди сами под воздействием аферистов отдают свои же деньги. За 2024 год такие случаи в столице участились.
Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:
Из почти 7 тысяч преступлений, которые совершены по линии киберпреступности, практически 60 % – это именно мошенничества, при которых люди сами переводили деньги. Я бы выделил наиболее популярные – это переводы денег в Instagram. Известно, что нельзя людям переводить деньги за несуществующий товар, который ты не можешь пощупать руками, посмотреть на него. Но люди видят, что цены на товар на 15-20 % дешевле, чем на рынке. И вот в погоне за этой выгодой и выручкой они переводят деньги мошенникам.
Участились и онлайн-мошенничества с участием посредников. Злоумышленники под разными предлогами вынуждают людей переводить средства на вроде как безопасный счет. Однако говорят не свои банковские реквизиты, а данные дропперов, или, другими словами, дропов – соучастников махинаций, чьи карты используют для транзита или обналичивания денег.
Дмитрий Шевелев:
Как правило, это люди, которые не работают, существуют за счет подработок, которые хотят легких денег. Базовая работа дропа – это оформить на свое имя банковскую карту, либо физически ее передать какому-то третьему лицу, либо сейчас более популярно в Telegram передать неустановленному лицу, который предложил такого рода подработку.
Далеко не всегда дропами становятся умышленно. Иногда посредники сами полностью не знают планов мошенника. Так, главному аферисту удается ввести в заблуждение сразу нескольких людей: и дроппера, желавшего выгодно подзаработать, и потерпевшего, обманутого на деньги. Иногда аферисты настолько феноменально проворачивают схемы, что вторые абсолютно добровольно отдают личные средства даже после того, как все замечено правоохранительными органами.
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