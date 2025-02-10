Телефонные мошенники выманили у минчанина 130 тысяч рублей. 36-летнему жителю столицы позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что злоумышленники оформили на него несколько кредитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы предотвратить потерю денег, мужчине предложили записать видео с отказом от всех банковских операций. При этом собеседник запретил рассказывать кому-либо о случившемся и порекомендовал перевести все сбережения на «безопасный счет». Убедив минчанина, что в Беларуси для него заблокированы все транзакции, мошенники порекомендовали поехать в Россию и провести банковские операции там.

Ирина Ванюк, начальник ОПК Фрунзенского РУВД Минска:

Ночью на машине мужчина отправился за границу. После чего обменял деньги на местную валюту и через инфокиоски за 12 транзакций перечислил на чужие банковские счета все свои накопления. Когда минчанин вернулся на родину, злоумышленники продолжили свою схему. Они убедили мужчину увеличить кредитную нагрузку. Якобы для того, чтобы мнимые мошенники не смогли оформить на него другие кредиты. И заставили его взять реальный кредит на сумму 20 тысяч рублей.

На этом злоключения минчанина не закончились. Часть денег, взятых в кредит, мужчина добровольно перевел на якобы безопасный счет. А потом заметил, что оставшиеся на карте средства списываются в неизвестном направлении уже без его участия. В этот момент житель столицы понял, что стал жертвой телефонных аферистов. Правоохранители напоминают: сотрудники милиции, банка и других госучреждений не звонят гражданам в мессенджерах и не просят совершать какие-либо манипуляции с финансами. Если незнакомцы просят задекларировать или положить деньги на безопасный счет, отдать курьеру – нужно немедленно завершить разговор и сообщить о случившемся в милицию.