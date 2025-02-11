Итальянские мошенники с помощью искусственного интеллекта выманивали у предпринимателей деньги

С его помощью злоумышленники выдавали себя за министра обороны, имитируя его голос. Они звонили предпринимателям и обладателям огромных состояний, убеждая перевести им около миллиона евро на якобы государственные нужды. Жертвами мошенников стали владельцы модных домов, модельеры и даже миллиардеры. Сам же министр обороны заявил, что не имеет к этому никакого отношения и назвал все происходящее абсурдной историей. Сейчас следователи выясняют куда направлялись похищенные деньги, чтобы вычислить мошенников.