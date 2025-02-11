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Итальянские мошенники с помощью искусственного интеллекта выманивали у предпринимателей деньги

11 февраля 2025 11:06
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Итальянские мошенники придумали высокотехнологичный способ выманивания денег. Для этого они использовали возможности искусственного интеллекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянские мошенники с помощью искусственного интеллекта выманивали у предпринимателей деньги-2

С его помощью злоумышленники выдавали себя за министра обороны, имитируя его голос. Они звонили предпринимателям и обладателям огромных состояний, убеждая перевести им около миллиона евро на якобы государственные нужды. Жертвами мошенников стали владельцы модных домов, модельеры и даже миллиардеры. Сам же министр обороны заявил, что не имеет к этому никакого отношения и назвал все происходящее абсурдной историей. Сейчас следователи выясняют куда направлялись похищенные деньги, чтобы вычислить мошенников. 

# Италия # Мошенничество # Интернет-мошенничество

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