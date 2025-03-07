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Почему люди верят мошенникам и как работает психология лжи? Мнение

07 марта 2025 16:13
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В милицию обратилась минчанка, которой незадолго до этого написал пользователь с данными профиля как у ее руководителя на работе, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Лженачальник поручил ей оказать содействие сотрудникам правоохранительных органов, которые проводят спецоперацию. Женщина поверила, в итоге собрала дома всю наличность, а также накопления родителей в сумме почти 500 тысяч рублей или в эквиваленте 150 тысяч долларов, отвезла в условленное место для передачи курьеру. Для убедительности минчанке прислали фото с сайта Министерства финансов. Прозрение было очень болезненным. Впрочем, похищенные суммы в криминальных сводках порою потрясают воображение.

Почему люди верят мошенникам и как работает психология лжи? Мнение-2

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Одна из самых крупных сумм, которые были переданы мошенникам за последнее время, составляет около одного миллиона долларов.

Но это не все: вытянув из жертвы все деньги, заставив оформить кредиты, преступники не оставляют человека в покое, а начинают глумиться – наверняка испытывая удовольствие от унижения и манипулирования.

Почему же так происходит? Ведь жертвы телефонных мошенников неглупые! По словам правоохранителей, 80 % потерпевших много раз слышали предупреждения из разных источников, знали, что нельзя доверять подобным звонкам, необходимо сразу же прерывать разговор, но… У сотрудников милиции свое мнение: увы, слишком хорошее воспитание жертвы и неумение ответить грубо преступнику.

Почему люди верят мошенникам и как работает психология лжи? Мнение-4

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Пользуются теми чертами, которые присущи белорусскому народу. Это желание, если нам хотят помочь, конечно, ответное желание быть вежливым, культурным. Если с нами какой-то сотрудник общается, значит он уделил время мне для решения моей проблемы, я же не могу проявить какую-то некорректность. Поэтому такие элементарные чувства, которые присущи в целом нашей нации, играют на руку злоумышленникам. 

Подробности в видео.

# Психология # Мошенничество # Интернет-мошенничество

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