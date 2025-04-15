Жертвы могут оказаться в роли курьеров. Рассказываем о новой схеме телефонных мошенников

Ольга Бурлакова, ведущая: Расскажите какие-то интересные случаи? Мы знаем, что не только жертвами мошенников становятся люди пожилые, но они также могут в роли курьеров и посредников даже у них выступать.

Правоохранители предупреждают: сегодня телефонные мошенники используют такие уловки, что даже люди с богатым жизненным опытом могут оказаться в переплетах преступных схем. Об этом мы поговорили с гостем.

Дмитрий Шевелев, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Да, есть такие случаи, к сожалению. Человека сначала обманывают мошенники под различными предлогами. Как правило, в последнее время популярен такой вид обмана, когда звонят человеку от имени сотрудников Минскводоканала, Энергосбыта, Белтелекома и других организаций. То есть начинается диалог такой, что в ваш адрес направлялось несколько писем, вам необходимо было продлить договор либо поменять условия какие-то договора. Вы на наши письма не отреагировали, соответственно, мы вот вам позвонили. Человек говорит, что я никому не звонил, первый раз слышу об этом. Ему говорят, хорошо, давайте тогда сейчас мы вам поможем, онлайн все документы оформим. Берите паспорт, мы сейчас скажем вам, что делать. Человек сообщает свои персональные данные полностью, идентификационный номер паспорта. Дальше ему говорят, хорошо, спасибо, будем заниматься вашей заявкой.

Через некоторое время человеку звонят якобы сотрудники правоохранительных органов и говорят, что вы общались только что с мошенниками, они сейчас подали заявку для оформления кредита. Для того, чтобы вам эту заявку аннулировать, чтобы у мошенников не было возможности взять кредит, вам необходимо в срочном порядке обратиться в отделение и взять кредиты на свое имя. То есть они уже берут человека в оборот, и он начинает быть ведомым, по их инструкции выполняет все действия.

Вот женщина взяла кредиты в банке. Ей сказали, что мошенники начали от ее имени финансировать террористические организации. Для этого ей необходимо сейчас взять все наличные денежные средства, золотые ювелирные украшения сдать, все это задекларировать, так называемое декларирование, чтобы у сотрудника правоохранительных органов было понимание, сколько у нее на счету денег. Якобы потом это все вернется. И кредиты, и деньги, которые задекларировали.

Дальше человеку говорят, что мы обнаружили, что ваша квартира сейчас размещена на сайте риелторском. Ее сейчас пытаются продать. То есть те данные, которые вы сообщили, их достаточно для продажи квартиры. И вам надо в срочном порядке сейчас самому продать квартиру для того, чтобы у мошенников не было такой возможности. Дальше человек, это реальный пример, продал квартиру свою и также деньги, вырученные от продажи, передал мошенникам.