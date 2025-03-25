Осторожно, провокация! Злоумышленники рассылают фейковую «инструкцию на 25 марта»

В день инаугурации Президента Беларуси страна испытывает информационные атаки. Экстремистские структуры пытаются сорвать церемонию, рассылая по предприятиям и госучреждениям фейковые сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лжеметодичке с пометкой «Срочно!» говорится, что в связи с торжественной церемонией инаугурации Президента предприятия обязаны в 12:00 на пять минут включить сирену. Также машинисты поездов «должны приветствовать событие» 30-кратным продолжительным гудком, а на всех вокзалах предписано включить гимн.