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Осторожно, провокация! Злоумышленники рассылают фейковую «инструкцию на 25 марта»

25 марта 2025 08:13
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В день инаугурации Президента Беларуси страна испытывает информационные атаки. Экстремистские структуры пытаются сорвать церемонию, рассылая по предприятиям и госучреждениям фейковые сообщения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осторожно, провокация! Злоумышленники рассылают фейковую «инструкцию на 25 марта»-2

В лжеметодичке с пометкой «Срочно!» говорится, что в связи с торжественной церемонией инаугурации Президента предприятия обязаны в 12:00 на пять минут включить сирену. Также машинисты поездов «должны приветствовать событие» 30-кратным продолжительным гудком, а на всех вокзалах предписано включить гимн. 

Правоохранительные органы призывают не поддаваться на провокации и быть внимательными. Не исключается, что различного рода вбросов и дезинформации сегодня может быть много. 

# Инаугурация # Мошенничество # Интернет-мошенничество

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