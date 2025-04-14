Департамент финансовых расследований КГК выявил очередную мошенническую схему

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля выявил очередную мошенническую схему. Руководители гомельской организации похищали «командировочные» своих работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания выполняла строительные работы на объектах нефтеперерабатывающей отрасли в России. Сотрудники трудились вахтовым методом. Зарплата им начислялась на карты в белорусских рублях, а положенные суммы командировочных расходов со счета компании снимали ее руководители, которые впоследствии выдавали работникам часть этих денег наличными. Так, вместо суточных в размере 25 долларов, обязательная выплата которых предусмотрена законодательством, работники получали на руки всего до 8 долларов. Поясняя выявленные факты, руководство фирмы ссылается на учредителя.

Он выдавал деньги по ведомостям. Какие окончательные суммы, я представления не имею. И в полном ли расчете были рассчитаны люди, я не знаю.

Андрей Сенников, официальный представитель управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси по Гомельской области:

По данному факту, в отношении директора, а также заместителя директора, главного инженера возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларуси. Фигуранты уголовного дела задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. В ходе проведения неотложных следственных действий наложен арест на 5 объектов недвижимости, а также одно дорогостоящее транспортное средство общей стоимостью свыше 395 тысяч рублей. В настоящее время оперативниками опрошены 32 работника. Все они подтвердили, что командировочные получали не в полном объеме.

Командировочных платили нам 600 российских рублей в день, сутки. Длительность там разная была. От 30 до 40 дней, может больше, когда больше, когда меньше. То, что должна была быть 25 долларов командировка, только вот на данный момент я узнал.