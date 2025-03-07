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«Цветочные» мошенники – жителей Гродненской области обманули на покупке букетов в соцсетях

07 марта 2025 08:22
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В Беларуси в преддверии 8 Марта активизировались «цветочные» мошенники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Цветочные» мошенники – жителей Гродненской области обманули на покупке букетов в соцсетях-2

Уже известно о нескольких случаях. Так, используя аккаунты в социальных сетях, аферисты принимают заявки на доставку цветов, требуют полную предоплату, а затем пропадают, оставляя клиентов без товара. На удочку жуликов попались жители Гродненской области. Потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

# Мошенничество # Интернет-мошенничество # 8 Марта

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