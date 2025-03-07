«Цветочные» мошенники – жителей Гродненской области обманули на покупке букетов в соцсетях

В Беларуси в преддверии 8 Марта активизировались «цветочные» мошенники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно о нескольких случаях. Так, используя аккаунты в социальных сетях, аферисты принимают заявки на доставку цветов, требуют полную предоплату, а затем пропадают, оставляя клиентов без товара. На удочку жуликов попались жители Гродненской области. Потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».