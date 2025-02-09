9-летняя девочка отдала преступникам больше $5000! Рассказываем, как мошенники обманывают детей

В последнее время Беларусь и многие другие страны столкнулись с абсолютно новым видом мошенничества. Мало кого из нас не атаковали телефонные аферисты. Но если раньше под удар попадали взрослые, чаще, конечно, пожилые люди, то в последнее время мошенники взялись за детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Играют на их доверчивости и отрабатывают все новые схемы развода. Как защитить детей от телефонного террора и какие ловушки расставляют в Сети? Журналистское расследование провел Глеб Прокофьев.

– Служба милиции 102.

– Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как мне быть в ситуации? Я пришла домой, ребенка со школы нету, вещи лежат. Из дома пропала сумма денег большая. Вместе с милицией подсчитали: минчанка лишилась 20 тысяч рублей. Ее 13-летний сын помог мошенникам обзавестись кругленькой суммой. Преступники под видом сотрудника банка вынудили мальчика найти наличные в квартире и перевести их на якобы «безопасный счет».

– Мне позвонили с незнакомого номера и сказали, что на мое имя, на мой счет хотели оформить в рассрочку какой-то телефон. Они мне, чтобы проверить эту информацию, отправили код подтверждения. Я им этот код сказал. Общаясь с мальчиком, злоумышленник расспрашивал его о присутствии рядом с ним родителей. После в ход пошли запугивания, мол, банковская карта подростка замешана в преступной цепочке денежных переводов. Срочно нужно спасать деньги.

Татьяна Ковалева, старший инспектор ГИОС Ленинского РУВД:

Думая о том, что спасает деньги семьи, мальчик забрал из комнаты бабушки более 5 тысяч долларов и перевел их мошенникам через инфокиоск. Следователями возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. А для 9-летней девочки телефонные преступники подготовили другую схему – звонок якобы от представителя мобильный компании. Неизвестный сообщил, будто на балансе ее телефона образовалась большая задолженность. И посоветовали, что лучше маме об этом не знать. Решение проблемы – найти в квартире накопления. Где искать родительские сбережения, тоже подсказали.

Андрей Арловский, заместитель начальника УУР ГУВД Мингорисполкома:

Мошенник предложил поискать их в шкафу среди белья. Действительно, там школьница обнаружила 5 300 долларов, а также евро и белорусские рубли. Деньги она спрятала, ничего не сказав родителям. А на следующий день по звонку вынесла их на детскую площадку и отдала женщине-курьеру. Дети наиболее уязвимые. Их доверчивость и жизненная неопытность играет на руку злоумышленникам. Ведь киберпреступники – профессиональные психологи, которые знают слабые места несовершеннолетних.

Денис Северов, магистр психологии:

Мошенники часто как раз таки используют манипуляции и такие эмоции, как страх, страх за близких. Иногда появляется элемент срочности, это не только в отношении детей, это в отношении и взрослых. Правоохранители проанализировали киберпреступления и сделали вывод, что злодеяния в отношении несовершеннолетних чаще всего целенаправленно мошенниками не совершаются. Они заведомо не знают, что на звонок ответит ребенок. Как правило, преступники перестраиваются на ходу. А вот прицельная киберохота на детей – в Сети. У увлекательного геймплея есть обратная сторона медали.