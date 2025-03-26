В России мужчине вместо iPhone 16 прислали банку кильки

В Перми мужчина на маркетплейсе «Мегамаркет» заказал смартфон iPhone 16, однако при получении обнаружил банку кильки с логотипом «За Родину». Об этом пишет РИА Новости.

Полная стоимость смартфона составила 189,9 тысячи российских рублей. Доставка была осуществлена вовремя, но без предварительного осмотра. В коробке находилась банка консервов кильки.

Представители маркетплейса отказали мужчине в возврате средств. Продавец дал обещание осуществить возврат перечисленной суммы, однако позже этого не сделал.

Суд взыскал с продавца сумму, потраченную покупателем на мобильный телефон, в полном объеме – 189 990 рублей, а также 25 000 рублей за моральный ущерб.