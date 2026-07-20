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Новости по тегу #Молоко в Беларуси

Исторический рекорд экспорта! Как Беларусь добилась успеха в сфере АПК и что происходит в ЕС?
20 июля 2026 18:19

Исторический рекорд экспорта! Как Беларусь добилась успеха в сфере АПК и что происходит в ЕС?

Более 13 тонн молока в год от одной коровы получают в Ивановском районе
10 июля 2026 17:57

Более 13 тонн молока в год от одной коровы получают в Ивановском районе

Белорусская молочная продукция экспортируется в 55 стран
22 июня 2026 07:39

Белорусская молочная продукция экспортируется в 55 стран

В 2026 году в Минской области введут в эксплуатацию 15 новых МТК
15 мая 2026 14:25

В 2026 году в Минской области введут в эксплуатацию 15 новых МТК

Новый инвестиционный цикл молочной отрасли – в Беларуси планируют построить не менее 73 МТК
13 мая 2026 16:34

Новый инвестиционный цикл молочной отрасли – в Беларуси планируют построить не менее 73 МТК

Разоблачаем подделки. Как за секунду проверить подлинность белорусского товара через смартфон
19 апреля 2026 17:09

Разоблачаем подделки. Как за секунду проверить подлинность белорусского товара через смартфон

11,5 млн тонн молока к 2035 году – как меняется молочная отрасль и какие инновации определяют ее будущее?
20 марта 2026 17:04

11,5 млн тонн молока к 2035 году – как меняется молочная отрасль и какие инновации определяют ее будущее?

Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 млн тонн к 2035 году
20 марта 2026 13:47

Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 млн тонн к 2035 году

Фундамент национальной экономики – в Беларуси построят 48 новых МТК и более 500 профилакториев для телят
17 марта 2026 17:28

Фундамент национальной экономики – в Беларуси построят 48 новых МТК и более 500 профилакториев для телят

Минщина – лидер по продуктивности дойного стада! В регионе более 630 животноводческих объектов
03 февраля 2026 14:10

Минщина – лидер по продуктивности дойного стада! В регионе более 630 животноводческих объектов

Около 12 тонн молока в сутки – в Волковысском районе открыли новую ферму
10 января 2026 17:00

Около 12 тонн молока в сутки – в Волковысском районе открыли новую ферму

Флагман молочной отрасли! Брестская область – абсолютный рекордсмен по валовому производству молока
29 декабря 2025 06:55

Флагман молочной отрасли! Брестская область – абсолютный рекордсмен по валовому производству молока