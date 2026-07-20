Новости по тегу #Молоко в Беларуси

И пока европейский рынок сжимается под давлением собственной бюрократии, Беларусь уверенно занимает освобождающиеся ниши, конвертируя рачительный государственный подход в стабильный приток валюты в страну.
Один из признанных лидеров по эффективности в стране – хозяйство «Молодово-Агро» Ивановского района. Недавно здесь обновили молочно-товарный комплекс, аналогов которому в Беларуси нет. В центре нового подхода – максимальный комфорт для животных.
Главные покупатели – Россия и страны СНГ.
Кроме того, 111 профилакториев для телят на 20 тысяч мест.
В основе каждого проекта должна быть экономика – то есть выгода для хозяйства.
В 2025 году в Беларуси ввели обязательную маркировку товаров кодами DataMatrix. Они обеспечивают прослеживаемость продукции и позволяют бороться с контрафактом. Подделать DataMatrix крайне сложно.
Эксперты подчеркивают: агропромышленный комплекс все больше превращается в высокотехнологичную сферу, где результат зависит от точных расчетов, цифровых решений и грамотного управления.
О перспективах и актуальных вопросах развития молочной отрасли 20 марта говорили на отраслевом форуме в Минске.
Статистика падежа заставляет пересмотреть технологические подходы к выращиванию телят. Президент поставил задачу: в кратчайшие сроки развернуть строительство современных профилакториев.
До 2028 года планируется выйти на 8 тысяч килограммов с коровы.
Если сейчас в сутки на новой ферме получают около 12 тонн молока, то скоро эту цифру удвоят.
Брестская область – признанный флагман молочной отрасли Беларуси. Уже не первый год регион – абсолютный рекордсмен по валовому производству молока и продуктивности дойного стада.
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