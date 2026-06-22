Белорусская молочная продукция экспортируется в 55 стран
Белорусское молоко поставляют в 55 стран, обеспечивая около 6 % мирового экспорта – страна входит в первую пятерку глобальных экспортеров. Ежедневно в Беларуси производят около 25 тысяч тонн молока – в три раза больше потребностей внутреннего рынка. Главные покупатели – Россия и страны СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Производители активно осваивают новые рынки. Экспорт в Китай за 2025 год вырос на 18 %, начались поставки в страны Дальнего Востока. Первую партию сухого молока отправили в Индонезию (сумма контракта – свыше миллиона долларов). В Западной Африке белорусская молочная продукция (преимущественно сухое молоко и мороженое) в прошлом году принесла 100 миллионов долларов; к 2030 году планируют кратно увеличить эту цифру.
Наталья Гуща, заместитель начальника главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
У нас вся молочная промышленность практически сегодня на своем производстве имеет полностью автоматизированные технологии, и частично роботизированные. Это у нас достаточно активно развивается. Новые линии, которые ставятся на производстве, в основном как раз таки автоматизированы и частично роботизированы. На некоторых предприятиях уже установлены роботы-манипуляторы, которые заменяют человека. Это тоже планируется развивать в дальнейшем.
Качество молока тоже растет: доля элитного сорта «Экстра» достигла 74 %. Ученые Национальной академии наук Беларуси разрабатывают новинки – например, в производство детского питания внедряют козье молоко.
Наталья Фурик, первый заместитель директора Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:
Сегодня у нас создаются как линейки продукции функциональной направленности, то есть безлактозные молочные продукты. Сегодня у нас в отрасль внедрен огромный ассортимент этой продукции. Важными направлениями для нас является создание разных видов сухих молочных продуктов. У нас создано быстрорастворимое молоко, как обезжиренное, так и цельное.
Отметим, вместе с расширением географии поставок в стране идет модернизация производств.