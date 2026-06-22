Белорусская молочная продукция экспортируется в 55 стран

Белорусское молоко поставляют в 55 стран, обеспечивая около 6 % мирового экспорта – страна входит в первую пятерку глобальных экспортеров. Ежедневно в Беларуси производят около 25 тысяч тонн молока – в три раза больше потребностей внутреннего рынка. Главные покупатели – Россия и страны СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производители активно осваивают новые рынки. Экспорт в Китай за 2025 год вырос на 18 %, начались поставки в страны Дальнего Востока. Первую партию сухого молока отправили в Индонезию (сумма контракта – свыше миллиона долларов). В Западной Африке белорусская молочная продукция (преимущественно сухое молоко и мороженое) в прошлом году принесла 100 миллионов долларов; к 2030 году планируют кратно увеличить эту цифру.

Наталья Гуща, заместитель начальника главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

У нас вся молочная промышленность практически сегодня на своем производстве имеет полностью автоматизированные технологии, и частично роботизированные. Это у нас достаточно активно развивается. Новые линии, которые ставятся на производстве, в основном как раз таки автоматизированы и частично роботизированы. На некоторых предприятиях уже установлены роботы-манипуляторы, которые заменяют человека. Это тоже планируется развивать в дальнейшем. Качество молока тоже растет: доля элитного сорта «Экстра» достигла 74 %. Ученые Национальной академии наук Беларуси разрабатывают новинки – например, в производство детского питания внедряют козье молоко.