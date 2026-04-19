Разоблачаем подделки. Как за секунду проверить подлинность белорусского товара через смартфон

Сделано в Беларуси – для миллионов покупателей по всему миру это синоним качества. Но сегодня наш бренд стал мишенью для сетевых дельцов. На неделе МАРТ направил обращение в Федеральную антимонопольную службу России, чтобы защитить и покупателей, и честь наших товаров, которые продают в интернете. Проверка показала, что продукция с надписью «Сделано в Беларуси» ничего общего не имела с нашей страной, а зачастую привозилась из России или Китая. Чаще всего подделывают наши продукты питания. И если одни упаковывают свой продукт в «белорусскую обертку», то другие занимаются откровенным контрафактом. «Сделано в Беларуси» под прицелом мошенников. МАРТ выявил десятки фальшивых белорусских товаров в сети.

Чаще всего подделывают наши мясные изделия, кондитерку и молочку. Причем производят эти продукты в основном из некачественного сырья и преимущественно на российских заводах. Но самое печальное в этой ситуации то, что визуально отличить контрафакт от оригинала достаточно сложно. Посмотрите на эти банки известной белорусской сгущенки. Для потребителя схожесть почти стопроцентная. И лишь настоящие производители сразу видят несостыковки.

Сергей Коршак, начальник сектора экономической безопасности молочноконсервного комбината:

Подделка очень качественная, и трудно визуально отличить от оригинала. Но в этом случае, например, здесь сделали немножко не ту банку, так как наша банка делается диаметром и сверху, и снизу одинаковым, а эти банки сделаны иначе. То, что нашу сгущенку подделывают не только в России, но и других странах, – давно не новость. В голубой баночке – вкус, знакомый с детства, ведь рецептура не менялась со времен Советского Союза. В составе – только натуральные компоненты (молоко и сахарный сироп). Но главное – это постоянный контроль качества. После того как сгущенка сварилась, она направляется в производственную лабораторию, где продукт проходит строгую проверку по всем показателям.

Белорусское качество – то, за что ценят и любят наши продукты. Но как защитить то, что создавалось годами? В 2025 году в Беларуси ввели обязательную маркировку товаров кодами DataMatrix. Они обеспечивают прослеживаемость продукции и позволяют бороться с контрафактом. Подделать DataMatrix крайне сложно. Каждый код уникален, а копированный с оригинального товара при повторном сканировании выдаст ошибку «двойных продаж», что сразу выявит нарушение.