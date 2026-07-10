Более 13 тонн молока в год от одной коровы получают в Ивановском районе
Брестская область заявляет о новом достижении в животноводстве. За первое полугодие 2026 года объемы производства молока в регионе выросли на 5,5 %, причем плюс демонстрируют абсолютно все районы.
Один из признанных лидеров по эффективности в стране – хозяйство «Молодово-Агро» Ивановского района. Недавно здесь обновили молочно-товарный комплекс, аналогов которому в Беларуси нет. В центре нового подхода – современные инженерные решения и максимальный комфорт для животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня по производительности хозяйство «Молодово-Агро» – номер один в Брестской области и четвертые в стране. В год от коровы получают 13,5 тонны молока, что почти вдвое выше среднего показателя в АПК. Результат объясняют предельно четко: генетический отбор, качество кормов и условия содержания. Технологически закрывают все потребности.
В Минской области построят 15 современных молочно‑товарных комплексов.
Екатерина Ленковец, главный зоотехник сельхозпредприятия «Молодово-Агро»:
Комфорт содержания. Это будет уже совсем другой воздух, совсем другой подход, совсем другие лежки. У нас были лежки 2,50, сейчас 2,90, чтобы в последующем, если животное уже более высокое, более массивное – спокойно ложилось, отдыхало.
«Молодово-Агро» – это синоним абсолютных результатов. Отдача самой производительной буренки почти втрое превышает средний республиканский показатель по удою. В хозяйстве подчеркивают: реконструкция молочно-товарного комплекса – это не финал, а лишь первый этап на пути к идеальной модели.
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