Более 13 тонн молока в год от одной коровы получают в Ивановском районе

Брестская область заявляет о новом достижении в животноводстве. За первое полугодие 2026 года объемы производства молока в регионе выросли на 5,5 %, причем плюс демонстрируют абсолютно все районы.

Один из признанных лидеров по эффективности в стране – хозяйство «Молодово-Агро» Ивановского района. Недавно здесь обновили молочно-товарный комплекс, аналогов которому в Беларуси нет. В центре нового подхода – современные инженерные решения и максимальный комфорт для животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.