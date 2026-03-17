Фундамент национальной экономики – в Беларуси построят 48 новых МТК и более 500 профилакториев для телят
Агропромышленный комплекс остается фундаментом национальной экономики и основой для развития сельских территорий. Не случайно эта сфера – под постоянным контролем главы государства. Особую обеспокоенность вызывает ситуация с сохранностью молодняка. Статистика падежа заставляет пересмотреть технологические подходы к выращиванию телят. Президент поручил в кратчайшие сроки развернуть строительство современных профилакториев, где новейшие методы ухода и контроля здоровья позволят свести к минимуму риски заболеваний и увеличить выживаемость поголовья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В масштабах страны это означает строительство 48 новых молочно-товарных комплексов и более 500 специализированных профилакториев, которые станут ключевым инструментом повышения продуктивности и устойчивости отрасли.
О поддержке аграрного сектора – в нашем следующем сюжете.
Первые телята в этом новом профилактории хозяйства «Нива-Барсуки» появятся уже в мае. А после беби-бум продлится все лето. Встречать малышей готовы по высшему разряду. В приоритете – облегченные конструкции и прогрессивная техника в помощь животноводам.
Помещение более чем на 200 голов – это много света и пространства. Перегородки из влагостойкой фанеры, сушильный шкаф с феном – для первых часов жизни. Современная молочная кухня с пастеризатором – и молочное такси. Проект индивидуальных домиков тянул на 120 тысяч рублей. Но по этой статье расходов решили сэкономить и приложить к делу свои руки.
Иван Рыняк, директор сельхозпредприятия «Нива-Барсуки»:
У нас имеется своя бригада, которая сварила точно такие, практически как заводские, дверки. Закупили влагостойкую фанеру, чтобы было удобно телятнице обмыть эти станки, продезинфицировать.
Телята – будущее высокоудойного стада, а значит, инвестиции в их здоровье окупятся многократно. Лучшие идеи для профилакториев искали на февральском семинаре животноводов в Кировском районе. Сейчас каждый регион принимает самостоятельные решения: какие конструкции возводить и сколько. Например, в Могилевской области построят больше 40 площадок для содержания молодняка.
Юлия Багель, начальник отдела строительства и энергетики комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома:
За 22 сельскохозяйственными организациями, в которых будет осуществляться строительство профилакториев, закреплены шефские организации. Это позволит обеспечить достойные условия содержания молодняка, снизить риски непроизводственного убытка, создать комфортные условия труда.
Каждый регион выбирает свой вариант. Витебская область делает ставку на деревянные конструкции. Это решение для снижения стоимости строительства. В Гродненской области анонсировали несколько вариантов, чтобы у хозяйств была свобода маневра в зависимости от их финансов и поголовья. Но цель одна: чтобы в любом уголке страны теленок появился на свет в тепле, чистоте и заботе. И вырос в корову, которая даст то самое молоко.
Подробности в видео.