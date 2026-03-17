Фундамент национальной экономики – в Беларуси построят 48 новых МТК и более 500 профилакториев для телят

Агропромышленный комплекс остается фундаментом национальной экономики и основой для развития сельских территорий. Не случайно эта сфера – под постоянным контролем главы государства. Особую обеспокоенность вызывает ситуация с сохранностью молодняка. Статистика падежа заставляет пересмотреть технологические подходы к выращиванию телят. Президент поручил в кратчайшие сроки развернуть строительство современных профилакториев, где новейшие методы ухода и контроля здоровья позволят свести к минимуму риски заболеваний и увеличить выживаемость поголовья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В масштабах страны это означает строительство 48 новых молочно-товарных комплексов и более 500 специализированных профилакториев, которые станут ключевым инструментом повышения продуктивности и устойчивости отрасли. О поддержке аграрного сектора – в нашем следующем сюжете.

Первые телята в этом новом профилактории хозяйства «Нива-Барсуки» появятся уже в мае. А после беби-бум продлится все лето. Встречать малышей готовы по высшему разряду. В приоритете – облегченные конструкции и прогрессивная техника в помощь животноводам. Помещение более чем на 200 голов – это много света и пространства. Перегородки из влагостойкой фанеры, сушильный шкаф с феном – для первых часов жизни. Современная молочная кухня с пастеризатором – и молочное такси. Проект индивидуальных домиков тянул на 120 тысяч рублей. Но по этой статье расходов решили сэкономить и приложить к делу свои руки.

Иван Рыняк, директор сельхозпредприятия «Нива-Барсуки»:

У нас имеется своя бригада, которая сварила точно такие, практически как заводские, дверки. Закупили влагостойкую фанеру, чтобы было удобно телятнице обмыть эти станки, продезинфицировать. Телята – будущее высокоудойного стада, а значит, инвестиции в их здоровье окупятся многократно. Лучшие идеи для профилакториев искали на февральском семинаре животноводов в Кировском районе. Сейчас каждый регион принимает самостоятельные решения: какие конструкции возводить и сколько. Например, в Могилевской области построят больше 40 площадок для содержания молодняка.