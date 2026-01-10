Около 12 тонн молока в сутки – в Волковысском районе открыли новую ферму

Инновации, технологии и системный подход дают ощутимый результат в самых разных отраслях экономики Беларуси. В том числе в агропромышленном комплексе, который остается одним из драйверов роста страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, сельхозорганизации за год увеличили производство молока более чем на 220 тысяч тонн. По объему натуральной продукции на душу населения Беларусь уверенно входит в число мировых лидеров. Молоко и молочная продукция – один из базовых экспортных товаров: в 2024 году фактически весь импорт «молочки» в Россию был обеспечен за счет белорусских поставок. АПК продолжает развиваться за счет модернизации и внедрения современных технологий. В стране растет число молочно-товарных комплексов и ферм, обновление ведется во всех регионах. Вместе с объемами повышается и качество продукции. О результатах комплексной работы от науки до производства – репортаж Патриции Станкевич.

Просторно и светло. Эти комфортные «апартаменты» для буренок возвели в небольшом агрогородке Юбилейный Волковысского района. На новой молочно-товарной ферме все детально продумали, чтобы животным было комфортно. Зоны для отдыха, система вентиляции, свободный доступ к кормам, автоматизированные системы очистки. А главное – постоянная забота людей.

Знает их привычки и предпочтения. Надежда в этой сфере трудится уже почти 20 лет. На новой ферме – в должности главного зоотехника. Работа непростая: ранние подъемы и большая ответственность. Но когда цистерны полностью наполняются свежим молоком – усталость уходит. Да и подопечных своих животновод очень любит.

Надежда Сорока, главный зоотехник молочно-товарной фермы «Юбилейная» сельхозпредприятия «Неверовичи»:

Первоначально я бухгалтер была в животноводстве, а потом уже так пришлось, что я в 2020-м окончила университет аграрный, получила биотехнолога образование. Все большое, обширное, солнечное, светлое, как-то намного легче работается. Ставку сделали на современные технологии. И это главная инвестиция в качество. А результата долго ждать не пришлось: молоко здесь на днях достигло высшей категории оценки – 100% продукции выходит с маркировкой «экстра». И эту планку намерены держать. Все лето трудились, чтобы у буренок всю зиму был витаминный рацион.

Казимир Воробей, директор сельхозпредприятия «Неверовичи»:

Корма хозяйством полностью обеспечены под 100 %. Потребность сенажа, потребность силоса – 100 %. Кроме этого, заготовлена плющеная кукуруза, и потребность в зерне хозяйство тоже не испытывает. Здания построены по последнему требованию технологии. Все процессы у нас здесь автоматизированы, и если взять по доильно-молочному блоку – там работают только две доярки, которые обслуживают уже на сегодняшний день 470 коров.