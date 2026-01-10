Около 12 тонн молока в сутки – в Волковысском районе открыли новую ферму
Инновации, технологии и системный подход дают ощутимый результат в самых разных отраслях экономики Беларуси. В том числе в агропромышленном комплексе, который остается одним из драйверов роста страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, сельхозорганизации за год увеличили производство молока более чем на 220 тысяч тонн. По объему натуральной продукции на душу населения Беларусь уверенно входит в число мировых лидеров. Молоко и молочная продукция – один из базовых экспортных товаров: в 2024 году фактически весь импорт «молочки» в Россию был обеспечен за счет белорусских поставок.
АПК продолжает развиваться за счет модернизации и внедрения современных технологий. В стране растет число молочно-товарных комплексов и ферм, обновление ведется во всех регионах. Вместе с объемами повышается и качество продукции.
О результатах комплексной работы от науки до производства – репортаж Патриции Станкевич.
Просторно и светло. Эти комфортные «апартаменты» для буренок возвели в небольшом агрогородке Юбилейный Волковысского района. На новой молочно-товарной ферме все детально продумали, чтобы животным было комфортно. Зоны для отдыха, система вентиляции, свободный доступ к кормам, автоматизированные системы очистки. А главное – постоянная забота людей.
Знает их привычки и предпочтения. Надежда в этой сфере трудится уже почти 20 лет. На новой ферме – в должности главного зоотехника. Работа непростая: ранние подъемы и большая ответственность. Но когда цистерны полностью наполняются свежим молоком – усталость уходит. Да и подопечных своих животновод очень любит.
Надежда Сорока, главный зоотехник молочно-товарной фермы «Юбилейная» сельхозпредприятия «Неверовичи»:
Первоначально я бухгалтер была в животноводстве, а потом уже так пришлось, что я в 2020-м окончила университет аграрный, получила биотехнолога образование.
Все большое, обширное, солнечное, светлое, как-то намного легче работается.
Ставку сделали на современные технологии. И это главная инвестиция в качество. А результата долго ждать не пришлось: молоко здесь на днях достигло высшей категории оценки – 100% продукции выходит с маркировкой «экстра». И эту планку намерены держать. Все лето трудились, чтобы у буренок всю зиму был витаминный рацион.
Казимир Воробей, директор сельхозпредприятия «Неверовичи»:
Корма хозяйством полностью обеспечены под 100 %. Потребность сенажа, потребность силоса – 100 %. Кроме этого, заготовлена плющеная кукуруза, и потребность в зерне хозяйство тоже не испытывает.
Здания построены по последнему требованию технологии. Все процессы у нас здесь автоматизированы, и если взять по доильно-молочному блоку – там работают только две доярки, которые обслуживают уже на сегодняшний день 470 коров.
Дальше в планах – увеличивать и объемы производства ценного сырья. Если сейчас в сутки на новой ферме получают около 12 тонн молока, то скоро эту цифру удвоят. Увеличат дойное стадо, разгрузив остальные молочно-товарные комплексы. А значит, молока сорта экстра будет еще больше. А спрос на него имеется.
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