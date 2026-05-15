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В 2026 году в Минской области введут в эксплуатацию 15 новых МТК

15 мая 2026 14:25
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Внедрение новых технологий и цифровизация процессов в животноводстве – одна из важных задач на будущую пятилетку. В 2026 году в Минской области введут в эксплуатацию 15 новых МТК, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кроме того, 111 профилакториев для телят на 20 тысяч мест.

В 2026 году в Минской области введут в эксплуатацию 15 новых МТК-2

Успешно развивается животноводство и в Столбцовском районе. Ежедневный надой молока здесь составляет порядка 400 тонн. Плюсуют все хозяйства. Но все внимание качеству. Основная задача на ближайшую перспективу – увеличение доли молока сорта «Экстра». Средний надой на одну корову достигает 23 литров.

В 2026 году в Минской области введут в эксплуатацию 15 новых МТК-4

Николай Клавшун, первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома:
Мы строим комплексы постоянно, но еще и закрываем старые фермы. На сегодняшний день у нас идет стройка большого молочно-товарного комплекса в хозяйстве ООО «Каганец» размером более тысячи голов размещения крупного рогатого скота. Будет в себя включать три здания для содержания дойных коров, доильно-молочный блок, здание сухостоя с раздоем и отдельно здание профилактория.

Напомним, что по итогам 2025 года Минская область вышла на рекордные показатели: здесь получили свыше 2 миллионов тонн молока.

# Сельское хозяйство # Молоко в Беларуси

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