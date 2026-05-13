Новый инвестиционный цикл молочной отрасли – в Беларуси планируют построить не менее 73 МТК

И если в полях сейчас главный фокус – посевная кампания и работа на урожай, то в животноводстве уже просчитывают результат на годы вперед. В Беларуси определен новый инвестиционный цикл в молочной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие три года – с 2026 по 2028 – в стране планируется построить не менее 73 молочно-товарных комплексов со всей необходимой инфраструктурой.

Основа – указ Президента «О развитии молочной отрасли», который закрепляет не только масштабы строительства, но и предельные объемы финансирования. Главное требование главы государства – технологичный, удобный и при этом экономичный подход. В основе каждого проекта должна быть экономика – то есть выгода для хозяйства. Александр Лукашенко подписал указ о развитии молочной отрасли. И в целом задача на пятилетку для отрасли – выйти на уровень 10,5 миллионов тонн молока. За счет чего формируется такой результат и какие решения закладываются уже сегодня – в материале Кристины Протосовицкой.

Проект комплекса – на зависть многим. Максимальная автоматизация. Продуманность до мелочей. Роботы по алгоритму будут подавать корма. Скреперы – наводить чистоту. Система вентиляции и максимальный доступ света – все продумано. Ведь освещенность напрямую влияет на продуктивность и физиологию стада. Монтируют хедлоки. Это важно для безопасной работы персонала с животными. Никакой лишней суеты – только технологичный подход.

Дмитрий Мисюк, заместитель директора сельхозпредприятия «Дубравушка-Агро»:

Система таким образом работает: животное заходит, фиксируется, соответственно, потом, когда это не надо, открывается, животное выходит. Сконструирован комплекс таким образом, что в первую очередь это большой аэрационный фонарь, который дает хорошее освещение. Также мы видим на примере, по шторам – это хороший воздухообмен. Зимой это защита от ветров, отрицательных температур.

Современный высокотехнологичный комплекс хозяйства «Дубравушка-Агро» на тысячу мест примет первых животных уже в июне. Готовность проекта – 89 %. Бетонные работы завершены. Идет монтаж, установка и пусконаладка оборудования. Доильный и холодильный залы уже полностью смонтированы. Еще немного – и комплекс оживет.

Дмитрий Мисюк:

Рассчитан для одновременного доения 40 голов коров. Автоматически скачивает информацию, когда животное прекратило доение, что дает возможность предотвратить так называемое сухое доение. Поэтому здесь возможность получения высококлассного молока, соответственно, профилактика с учетом того, что оборудование хорошее, маститов, и возможность получения 100 % на данной ферме молока класса экстра.