11,5 млн тонн молока к 2035 году – как меняется молочная отрасль и какие инновации определяют ее будущее?

Как посевная формирует основу будущего урожая, так и животноводство обеспечивает устойчивость продовольственного рынка. В Беларуси планируют увеличить производство молока до 11,5 миллиона тонн к 2035 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы и ключевые вызовы отрасли обсудили на профильном форуме в Минске. В центре внимания не только рост объемов, но и повышение эффективности: от внедрения современных технологий до совершенствования системы переработки и сбыта.

Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 млн тонн к 2035 году

Аграрии и ученые обменялись практическими решениями, которые уже сегодня позволяют повышать продуктивность и качество. Эксперты подчеркивают: агропромышленный комплекс все больше превращается в высокотехнологичную сферу, где результат зависит от точных расчетов, цифровых решений и грамотного управления.