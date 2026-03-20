11,5 млн тонн молока к 2035 году – как меняется молочная отрасль и какие инновации определяют ее будущее?
Как посевная формирует основу будущего урожая, так и животноводство обеспечивает устойчивость продовольственного рынка. В Беларуси планируют увеличить производство молока до 11,5 миллиона тонн к 2035 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перспективы и ключевые вызовы отрасли обсудили на профильном форуме в Минске. В центре внимания не только рост объемов, но и повышение эффективности: от внедрения современных технологий до совершенствования системы переработки и сбыта.
Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 млн тонн к 2035 году
Аграрии и ученые обменялись практическими решениями, которые уже сегодня позволяют повышать продуктивность и качество. Эксперты подчеркивают: агропромышленный комплекс все больше превращается в высокотехнологичную сферу, где результат зависит от точных расчетов, цифровых решений и грамотного управления.
О том, как меняется молочная отрасль и какие инновации определяют ее будущее – репортаж Глеба Прокофьева.
Весь план тракториста-машиниста, который занимается загрузкой и разгрузкой кормов, теперь в планшете. От зоотехника на портативное устройство приходит подробная карта кормления. В ней указано количество соломы, сенажа и силоса. Все четко расписано по килограммам, в отличие от прежнего метода «на глаз».
На молочно-товарной ферме «Самохваловичи» подсчитали: благодаря внедрению цифровых технологий удалось сэкономить около 3 % корма. И это лишь одна из множества инноваций, внедренных в производственный процесс.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
На ухе у каждого из животных установлена электронная метка. При сканировании считывателем в мобильном приложении появляется карточка коровы. Здесь вся информация: от наличия прививок до перемещений по ферме.
Такая система позволяет специалистам избежать излишней бумажной волокиты. Как ветеринары, так и зоотехники нашли в ней множество преимуществ.
Вера Свирид, начальник участка молочно-товарной фермы «Самохваловичи»:
Зоотехнику-селекционеру облегчает то, что она может посмотреть выбытие животного, установку дубликата, утери, болезни. Как и ветврачу тоже.
Новые технологии изначально внедрялись с осторожностью, но вскоре на ферме заметили, что благодаря цифровизации рабочие процессы стали значительно проще. Например, одним нажатием кнопки в конце месяца можно получить полный отчет работы.
Ольга Липская, заместитель директора государственного предприятия «Восход»:
На сегодняшний момент мы идем дальше. Мы объединяем данный программный комплекс с бухгалтерией. У нас установлена мини ERP-система управления сельскохозяйственным предприятием и данные из М-комплекса выгружаются на сегодняшний день по четырем операциям уже непосредственно сразу в бухгалтерию.
Новейшие цифровые решения для агробизнеса представили участники отраслевого форума. Так, современное программное обеспечение для ветеринарного контроля позволит врачам в режиме реального времени выявлять хромоту у коров. Это поможет вовремя начать лечение и избежать потерь молока.
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