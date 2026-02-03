Минщина – лидер по продуктивности дойного стада! В регионе более 630 животноводческих объектов

Минская область сохраняет лидерство по продуктивности дойного стада. До 2028 года планируется выйти на 8 тысяч килограммов с коровы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас в регионе более 630 животноводческих объектов.

Инвестиции в молочную отрасль Несвижского района позволяют планомерно наращивать объемы производства. За 2025 год получили почти 200 тысяч тонн молока. Плюс 7 % к уровню 2024-го. Значительный прирост и у сельхозпредприятия «Лань-Несвиж». Чтобы не потерять качество в зимний период, пересмотрен рацион. Добавлен сенаж, травянистые корма и силос.