Минщина – лидер по продуктивности дойного стада! В регионе более 630 животноводческих объектов
Минская область сохраняет лидерство по продуктивности дойного стада. До 2028 года планируется выйти на 8 тысяч килограммов с коровы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас в регионе более 630 животноводческих объектов.
Инвестиции в молочную отрасль Несвижского района позволяют планомерно наращивать объемы производства. За 2025 год получили почти 200 тысяч тонн молока. Плюс 7 % к уровню 2024-го. Значительный прирост и у сельхозпредприятия «Лань-Несвиж». Чтобы не потерять качество в зимний период, пересмотрен рацион. Добавлен сенаж, травянистые корма и силос.
Евгений Ратомский, руководитель сельхозпредприятия «Лань-Несвиж»:
Эта ферма, в которой мы находимся, была заполнена в 2023 году, в феврале. Шагнули мы, наверное, благодаря этой ферме, благодаря новой дойке. На этот год у нас в планах реконструкция старого молочного доильного зала для раздоя.
Раиса Деменчук, начальник отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского райисполкома:
Наибольших показателей по валовому производству молока достигли хозяйства ООО «Лань-Несвиж», ОАО «17 сентября» и ЗАО «Агрокомбинат Несвежский». Удой на корову составил 9748 килограмм, что выше на 350 килограмм к уровню предыдущего года.
Ставку на Минщине сделали на техническое переоснащение ферм и строительство современных МТК. Их планируют возвести не менее трех десятков.