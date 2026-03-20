Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 млн тонн к 2035 году

Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 миллиона тонн к 2035 году. О перспективах и актуальных вопросах развития молочной отрасли 20 марта говорили на отраслевом форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для реализации амбициозных задач необходимы современные высокотехнологичные объекты. В настоящее время около 1 700 молочно-товарных комплексов производят примерно 80 % общего объема молока. Брестская область занимает лидирующие позиции – здесь 93 % всех молочных коров находятся на современных фермах. В то же время Витебщина отстает. Этому региону необходимо построить 63 комплекса до 2030 года.

Наталия Сонич, начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Минсельхозпрода Беларуси:

Если за прошлый год удой на корову (уже по уточненным данным Белстата) составил 6,566 килограмма. Как когда-то ставил глава государства, 6 должен быть, а на комплексах – 7. Мы этого уже достигли в целом по стране. Ну, конечно, есть еще и комплексы, и хозяйства, которые у нас слабоватые. Но мы над этим все работаем.

Но хочется также отрадно заметить, что у нас есть валообразующие районы и хозяйства. Если по молоку, за прошлый год 22 района надоили более 8 тонн на корову, а есть районы, которые надоили больше 10 тонн на корову.