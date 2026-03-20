Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 млн тонн к 2035 году

Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 миллиона тонн к 2035 году. О перспективах и актуальных вопросах развития молочной отрасли 20 марта говорили на отраслевом форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 миллиона тонн к 2035 году. О перспективах и актуальных вопросах развития молочной отрасли 20 марта говорили на отраслевом форуме в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для реализации амбициозных задач необходимы современные высокотехнологичные объекты. В настоящее время около 1 700 молочно-товарных комплексов производят примерно 80 % общего объема молока. Брестская область занимает лидирующие позиции – здесь 93 % всех молочных коров находятся на современных фермах. В то же время Витебщина отстает. Этому региону необходимо построить 63 комплекса до 2030 года.
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Наталия Сонич, начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Минсельхозпрода Беларуси:
Если за прошлый год удой на корову (уже по уточненным данным Белстата) составил 6,566 килограмма. Как когда-то ставил глава государства, 6 должен быть, а на комплексах – 7. Мы этого уже достигли в целом по стране. Ну, конечно, есть еще и комплексы, и хозяйства, которые у нас слабоватые. Но мы над этим все работаем.
Но хочется также отрадно заметить, что у нас есть валообразующие районы и хозяйства. Если по молоку, за прошлый год 22 района надоили более 8 тонн на корову, а есть районы, которые надоили больше 10 тонн на корову.
К белорусскому опыту и технологиям в области молочного скотоводства проявляют внимание зарубежные аграрии. В частности, в Казахстане внедряются некоторые из наших инновационных решений, среди которых методы содержания животных и проектирование молочно-товарных ферм.
Азамат Сагинбаев, исполнительный директор Республиканской палаты молочных и комбинированных пород крупного рогатого скота (Казахстан) :
У нас в Казахстане сейчас активно развивается животноводство, в том числе молочное скотоводство. Буквально в этом году правительством утвержден комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы.
Мы знаем, что в Беларуси очень развито птицеводство, свиноводство, молочное животноводство. И мне как специалисту по молочному животноводству очень интересен опыт Беларуси в развитии этой отрасли. Это касается и вопросов содержания животных, генетики, строительства ферм, проектирования ферм и так далее.
Форум «Молочный бизнес» собрал ведущих практиков и ученых, чтобы обсудить ключевые векторы развития отрасли. В центре внимания – ряд ключевых вопросов: от экономики производства до современных технологий кормления и ветеринарии.