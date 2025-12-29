Флагман молочной отрасли! Брестская область – абсолютный рекордсмен по валовому производству молока
Обращаясь на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, Президент определил стратегию развития страны на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди основных направлений – агропромышленный комплекс, обеспечивающий не только продовольственную безопасность, но и мощный экспортный потенциал. В ближайшие годы планку нужно поднять еще выше.
Брестская область – признанный флагман молочной отрасли Беларуси. Уже не первый год регион – абсолютный рекордсмен по валовому производству молока и продуктивности дойного стада. Многие сельхозорганизации в десятке топ-лидеров индустрии.
Традиционно среди лучших – Ивановский район. Здесь 12 сельхозорганизаций, в которых содержится свыше 53 тысяч буренок. 92 % продукции – сорт экстра. За 10 лет средний удой по району увеличился на 70 %. В «Молодово-Агро» в сутки от одной коровы получают 40 литров. Это показатель мирового уровня.
Владимир Балюк, главный ветеринарный врач Ивановского района:
Большая гордость и восхищение! В нашем районе сегодня имеется «Молодово-Агро». Это хозяйство, которое является флагманом не только Брестской области, я думаю, и в целом в республике. Они достигли колоссального результата, надоив 40 килограмм в среднем на корову.
Молочно-товарный комплекс «Горбаха» можно назвать настоящей фабрикой. Получаемую здесь продукцию используют для производства детского питания. Это подтверждает его исключительное качество. В 2025 году в хозяйстве приступили к строительству нового комплекса на полтысячи голов.
Сергей Тимошук, главный зоотехник предприятия «Горбаха»:
В нашем хозяйстве достойная заработная плата, если учитывать зарплату доярок, она доходит до 3 тысяч белорусских рублей, у животноводов – 2-2,5 тысячи белорусских рублей. Высокая кормовая база, обеспеченная полуторагодовым количеством кормов высокого качества. По году планируем надоить более 10 тысяч литров на корову.
В целом, уходящий год стал знаковым для большинства животноводов страны. Увеличение среднего удоя от коровы – во всех областях. Это результат кропотливого труда, технологической дисциплины, селекционной работы, внедрения современных технологий.