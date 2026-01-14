Перечень профессий с первоочередным правом на арендное жильё утвердили в Минске

В Минске утвержден перечень профессий, представители которых смогут в первую очередь получить арендное жилье в 2026 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке их восемь: среди служащих это инженер-программист и специалист по организации закупок; из числа рабочих – водитель троллейбуса, монтер пути, повар, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, электрогазосварщик и электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

Соответствующий указ подписал Президент в январе 2025 года. Право на арендные квадратные метры дается по ходатайствам работодателей из числа госорганов и организаций. Районные и городские исполкомы будут формировать перечни востребованных специалистов для своих регионов.