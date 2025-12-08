Технологии, кооперация, кадры – формула сильного города на примере Пинска
Как реализуется инициатива «Сильные регионы – сильная страна»? Что дают инвестиции? И какие драйверы экономического роста в областях?
В преддверии ВНС на площадке ток-шоу «По существу» представители регионов обсудили социально-экономические возможности и планы.
Ирина Максимюк, первый заместитель председателя Пинского горисполкома:
Пинск всегда была столицей и жемчужиной Полесья. Это действительно очень красивый город, который притягивает к себе и оставляет у себя не только горожан, но и притягивает к себе большое количество туристов. Что в Пинске можно назвать уникальным? Ведь и тема нашей передачи говорит о том, что сильные регионы – сильная страна. И мы стремимся, чтобы город Пинск был сильным регионом. Он входит в число трех городов Брестской области. Что подразумевает под собой сильный город? Это стабильная, уверенная, работающая промышленность.
Ирина Максимюк:
Работающая промышленность стабильно предполагает собой реализацию инвестиционных проектов, техническое перевооружение, модернизацию, в которую включились, в принципе, 90 % наших предприятий. Если говорить об инициативе главы государства «Один район – один проект», в городе Пинске реализуются четыре проекта в рамках этой инициативы. Один проект уже был реализован в 2024 году. Два проекта в стадии реализации.
Первые два проекта – это производство аккумуляторных батарей, которые в результате своей реализации достигнут объема выпуска батарей в сумме 1,5 миллиона штук в год. Третий проект новый, реализуется с нуля. Строительство завода по пластиковым комплектующим, которые также являются кооперационной цепочкой для выпуска аккумуляторных батарей с объемом производства 3 миллиона батарей в год. Естественно, реализация всех этих инициатив – это высокопроизводственные, технологические и, соответственно, высокий уровень заработной платы.
Алена Сырова, СТВ:
Через сколько вы от вот этих проектов и инициатив начнете получать реальную выгоду?
Ирина Максимюк:
Мы уже получаем. Первый проект реализован в 2024 году. Они уже вышли на проектную мощность. Сейчас заканчивается реализация двух проектов. Точно так же пусконаладочные работы, они начинают реализацию, уже идет определенная реализация и выход на проектную мощность.
Алена Сырова:
А вот люди, которые работают на этих новых площадках? Это в основном местное население или есть те, кто приезжает?
Ирина Максимюк:
Данные предприятия приглашают работников к себе на работу из других регионов. И для того, чтобы работник задержался, это могут быть выпускники наших вузов или средних учебных заведений, это могут быть высококвалифицированные кадры, которые приглашаются предприятиям для настройки этого производства и здесь мы проводим очень качественную работу по предоставлению жилья арендного жилья для того чтобы эти специалисты остались у нас в городе, я хочу сказать что в текущем году было выделено 72 квартиры молодым специалистам которые приехали к нам в город и работают на наших предприятиях.