Технологии, кооперация, кадры – формула сильного города на примере Пинска

Как реализуется инициатива «Сильные регионы – сильная страна»? Что дают инвестиции? И какие драйверы экономического роста в областях? В преддверии ВНС на площадке ток-шоу «По существу» представители регионов обсудили социально-экономические возможности и планы.

Ирина Максимюк, первый заместитель председателя Пинского горисполкома:

Пинск всегда была столицей и жемчужиной Полесья. Это действительно очень красивый город, который притягивает к себе и оставляет у себя не только горожан, но и притягивает к себе большое количество туристов. Что в Пинске можно назвать уникальным? Ведь и тема нашей передачи говорит о том, что сильные регионы – сильная страна. И мы стремимся, чтобы город Пинск был сильным регионом. Он входит в число трех городов Брестской области. Что подразумевает под собой сильный город? Это стабильная, уверенная, работающая промышленность.

Ирина Максимюк:

Работающая промышленность стабильно предполагает собой реализацию инвестиционных проектов, техническое перевооружение, модернизацию, в которую включились, в принципе, 90 % наших предприятий. Если говорить об инициативе главы государства «Один район – один проект», в городе Пинске реализуются четыре проекта в рамках этой инициативы. Один проект уже был реализован в 2024 году. Два проекта в стадии реализации. Первые два проекта – это производство аккумуляторных батарей, которые в результате своей реализации достигнут объема выпуска батарей в сумме 1,5 миллиона штук в год. Третий проект новый, реализуется с нуля. Строительство завода по пластиковым комплектующим, которые также являются кооперационной цепочкой для выпуска аккумуляторных батарей с объемом производства 3 миллиона батарей в год. Естественно, реализация всех этих инициатив – это высокопроизводственные, технологические и, соответственно, высокий уровень заработной платы. Алена Сырова, СТВ:

Через сколько вы от вот этих проектов и инициатив начнете получать реальную выгоду?