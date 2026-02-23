В жилищно-коммунальном хозяйстве Беларуси трудятся свыше 115 тысяч человек. И почти каждый седьмой работник – это молодой специалист в возрасте до 31 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Отрасль стремится к модернизации и улучшению качества, привлекая новые кадры для обслуживания жилфонда и инфраструктуры. Чтобы закрепить молодежь на местах применяются комплексные меры: наставничество, обеспечение жильем и социальная поддержка.
О молодых профессионалах своего дела – сюжет Михаила Ракутина.
Егор Волчанин работает мастером по ремонту и обслуживанию электрооборудования вот уже более двух лет. Молодой человек трудится на котельной в новом микрорайоне по улице Павлины Меделки. Она обеспечивает теплом около четырех десятков домов центрального района. В обязанности специалиста входит техническое обслуживание, контроль параметров оборудования, а также выявление и диагностика неисправностей.
Егор Волчанин, мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы электрохозяйства ГП «Минсккоммунтеплосеть»:
Проверяем подшипники, не гремит, не гудит, снимаем. Если сгорел, перебираем, перематываем. Такая концепция. Мы работаем по ППР (планово-предупредительный ремонт). Мы обслуживаем два раза в год и ремонтируем раз в год. Поэтому, вероятнее всего, если что-то и случается, то это что-то непредвиденное. Ты видишь это сразу по факту, оперативно выезжает диспетчерская служба и все моментально устраняет.
Молодой человек перехал в столицу из Борисова. На предприятии ему выдели общежитие. В перспективе сможет рассчитать на арендное жилье. В этом году Егор Волчанин стал победителем конкурса «Лучший молодой работник ЖКХ». Высоких результатов достиг, в том числе, благодаря активному участию в социально-общественной жизни города.
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