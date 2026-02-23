В жилищно-коммунальном хозяйстве Беларуси трудятся свыше 115 тысяч человек. И почти каждый седьмой работник – это молодой специалист в возрасте до 31 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Отрасль стремится к модернизации и улучшению качества, привлекая новые кадры для обслуживания жилфонда и инфраструктуры. Чтобы закрепить молодежь на местах применяются комплексные меры: наставничество, обеспечение жильем и социальная поддержка. О молодых профессионалах своего дела – сюжет Михаила Ракутина.

Егор Волчанин работает мастером по ремонту и обслуживанию электрооборудования вот уже более двух лет. Молодой человек трудится на котельной в новом микрорайоне по улице Павлины Меделки. Она обеспечивает теплом около четырех десятков домов центрального района. В обязанности специалиста входит техническое обслуживание, контроль параметров оборудования, а также выявление и диагностика неисправностей.