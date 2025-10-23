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Надбавки и налоговый вычет – Павлюченко рассказала о льготах для молодых специалистов

23 октября 2025 17:45
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Жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по стране, а не только в двухмиллионном Минске и крупных городах. А в системе школьного питания навести идеальный порядок. Вот лишь некоторые требования Александра Лукашенко, которые Президент сегодня адресовал правительству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости прошло совещание с Советом министров. А обсуждаемые темы затронули как социальную сферу с ее максимально чувствительными вопросами, так и транспортную отрасль и, в частности, Белорусскую железную дорогу. Предприятие стратегическое, но как оно сработало в период санкционного давления?

Совсем недавно Президент подписал указ, стимулирующий интерес молодых специалистов к работе в аграрном бизнесе. В стране десятки льгот для новичков. Предложили еще больше.

Надбавки и налоговый вычет – Павлюченко рассказала о льготах для молодых специалистов-2

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Первые два года они получают доплату к заработной плате в размере 273 рублей. А последующие три года в размере выше 409. Это такая действительно системная работа. Она касается не только прямых надбавок и выплат социальных, но и фискальных мер. С 2024 года еще одна такая работающая мера, когда повышен налоговый вычет для молодого специалиста.

Надбавки и налоговый вычет – Павлюченко рассказала о льготах для молодых специалистов-4

Последние 10 лет в хозяйстве «Восход» молодые специалисты не задерживались – уходили сразу после обязательной отработки. Новый руководитель пересмотрел кадровую работу. Теперь подготовку ведут со студенческой скамьи, активно сотрудничают с профильными колледжами. В 2025 году в хозяйство пришло более 10 молодых специалистов. Владислав Прокопнев – молодой долгожитель. В «Восходе» уже четыре года. С него пылинки сдувают. А он – со своего трактора.

Надбавки и налоговый вычет – Павлюченко рассказала о льготах для молодых специалистов-6

Владислав Прокопнев, механизатор сельхозпредприятия «Восход»:
Сельское хозяйство. Тут природа, красота, свежий воздух. Сложности в тяжелом графике. Нет ни выходных, ни личной жизни. Надо постоянно работать, работать и работать.

Надбавки и налоговый вычет – Павлюченко рассказала о льготах для молодых специалистов-8

Тракторист Николай Остапов, наставник Владислава, работой подопечного доволен. Но таких ребят не много. Многих надо в спину толкать. Сам Николай в сельском хозяйстве 33 года. Никаких поблажек не было. Квартиру получил только спустя 7 лет добросовестной работы.

Надбавки и налоговый вычет – Павлюченко рассказала о льготах для молодых специалистов-10

Николай Остапов, механизатор сельхозпредприятия «Восход»:
Раньше мы сами как-то к чему-то стремились. За нами никто не ходил, не говорил там что-то. Когда молодежь ходит за ними: то – то, то это им. А нам никто не подсказывал ничего. Ну, старики могли подсказать, что неисправно, а так сам все набирался опыта.

Надбавки и налоговый вычет – Павлюченко рассказала о льготах для молодых специалистов-12

Глава государства из той же плеяды поколения отцов. И жилье строили, и страну создавали без оглядки на помощь от государства.

Сейчас тема жилья даже не социальная – политическая. Необходимо пересматривать сами подходы. С одной стороны, мы говорим про развитие регионов, с другой – свозим людей в большие центры.

Лукашенко: жилье для многодетных семей нужно распределять по всей стране равномерно.

Чтобы научится ценить свое, надо научится не только брать, но и отдавать. Зачастую и себя для общего дела. Для Родины. И это вопрос даже не экономического иждивенчества или социального дискурса. Вопрос выживаемости нашей нации. Чтобы быть сильными, надо быть готовым к самопожертвованию. Гражданин – это как раз про действие, а не ожидание.

# Государственная социальная политика # Молодые специалисты # Наталия Павлюченко # Александр Лукашенко

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