Надбавки и налоговый вычет – Павлюченко рассказала о льготах для молодых специалистов

Жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по стране, а не только в двухмиллионном Минске и крупных городах. А в системе школьного питания навести идеальный порядок. Вот лишь некоторые требования Александра Лукашенко, которые Президент сегодня адресовал правительству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости прошло совещание с Советом министров. А обсуждаемые темы затронули как социальную сферу с ее максимально чувствительными вопросами, так и транспортную отрасль и, в частности, Белорусскую железную дорогу. Предприятие стратегическое, но как оно сработало в период санкционного давления? Совсем недавно Президент подписал указ, стимулирующий интерес молодых специалистов к работе в аграрном бизнесе. В стране десятки льгот для новичков. Предложили еще больше.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Первые два года они получают доплату к заработной плате в размере 273 рублей. А последующие три года в размере выше 409. Это такая действительно системная работа. Она касается не только прямых надбавок и выплат социальных, но и фискальных мер. С 2024 года еще одна такая работающая мера, когда повышен налоговый вычет для молодого специалиста.

Последние 10 лет в хозяйстве «Восход» молодые специалисты не задерживались – уходили сразу после обязательной отработки. Новый руководитель пересмотрел кадровую работу. Теперь подготовку ведут со студенческой скамьи, активно сотрудничают с профильными колледжами. В 2025 году в хозяйство пришло более 10 молодых специалистов. Владислав Прокопнев – молодой долгожитель. В «Восходе» уже четыре года. С него пылинки сдувают. А он – со своего трактора.

Владислав Прокопнев, механизатор сельхозпредприятия «Восход»:

Сельское хозяйство. Тут природа, красота, свежий воздух. Сложности в тяжелом графике. Нет ни выходных, ни личной жизни. Надо постоянно работать, работать и работать.

Тракторист Николай Остапов, наставник Владислава, работой подопечного доволен. Но таких ребят не много. Многих надо в спину толкать. Сам Николай в сельском хозяйстве 33 года. Никаких поблажек не было. Квартиру получил только спустя 7 лет добросовестной работы.

Николай Остапов, механизатор сельхозпредприятия «Восход»:

Раньше мы сами как-то к чему-то стремились. За нами никто не ходил, не говорил там что-то. Когда молодежь ходит за ними: то – то, то это им. А нам никто не подсказывал ничего. Ну, старики могли подсказать, что неисправно, а так сам все набирался опыта.