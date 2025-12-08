Качественное образование и квалифицированные кадры! Какие задачи ставит перед собой делегат ВНС

Делегаты второго заседания VII Всебелорусского народного собрания активно готовятся к масштабному политическому событию, где обсудят главные направления социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет. В числе делегатов – представители разных профессий и сфер деятельности. Это люди с активной гражданской позицией, преданные своему делу и стране. Среди тех, кто отправится на народное вече, – директор Марьиногорского аграрно-технического колледжа Сергей Сасковец, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Он в числе представителей Пуховичского района. Какие темы близки и что волнует делегата ВНС – в нашем материале.

Сергей Сасковец – директор Марьиногорского аграрно-технического колледжа. А еще он делегат VII Всебелорусского народного собрания. Сейчас готовится к обсуждению главного прогнозного документа: проекта социально-экономического развития страны на пятилетку. Качественное образование и квалифицированные кадры – одни из приоритетных направлений, которые волнуют делегата.

Сергей Сасковец, директор Марьиногорского государственного ордена «Знак Почета» аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Одна из основных задач это закрепление молодых ребят на первых рабочих местах. Серьезный вопрос над которым мы работаем – это целевые направления. Достаточно серьезный задел, учитывая что мы выпускаем 170-180 человек ежегодно, но тем не менее у нас есть потребность в кадрах как в Пуховичском районе, так и в других районах.

Один из семи ключевых приоритетов программы – развитие человеческого потенциала. Важный ресурс государства – люди. Главная цель – создать условия, чтобы было комфортно жить, работать и развиваться. Доступность и качество образования – один из важных принципов. Внедрение цифровизации в образовательный процесс – те направления, которые волнуют делегата. Сергей Сасковец уверен: Беларусь должна стать страной с развитой цифровой индустрией.