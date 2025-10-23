Лукашенко: не нужно чрезмерно опекать молодёжь там, где она должна работать

Жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по стране, а не только в двухмиллионном Минске и крупных городах. А в системе школьного питания навести идеальный порядок. Вот лишь некоторые требования Александра Лукашенко, которые Президент сегодня адресовал правительству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости прошло совещание с Советом министров. А обсуждаемые темы затронули как социальную сферу с ее максимально чувствительными вопросами, так и транспортную отрасль и, в частности, Белорусскую железную дорогу. Предприятие стратегическое, но как оно сработало в период санкционного давления?

Компетентности для молодых кадров недостаточно. Надо еще повышать и патриотизм к профессии. Первому предложили очередные предложения, как «подкупить» молодых специалистов.