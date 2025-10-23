Лукашенко: не нужно чрезмерно опекать молодёжь там, где она должна работать

Жилье для многодетных семей нужно равномерно распределять по стране, а не только в двухмиллионном Минске и крупных городах. А в системе школьного питания навести идеальный порядок. Вот лишь некоторые требования Александра Лукашенко, которые Президент сегодня адресовал правительству, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости прошло совещание с Советом министров. А обсуждаемые темы затронули как социальную сферу с ее максимально чувствительными вопросами, так и транспортную отрасль и, в частности, Белорусскую железную дорогу. Предприятие стратегическое, но как оно сработало в период санкционного давления?
Компетентности для молодых кадров недостаточно. Надо еще повышать и патриотизм к профессии. Первому предложили очередные предложения, как «подкупить» молодых специалистов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я у кого-то что-то просил? Двое детей было, не развернуться в комнате, холодильник стоял и печь, туалет – на улице. Я не к тому, что молодежи не надо помогать. Но и опекать чрезмерно там, где молодежь должна работать, мы никому не должны. Почему? Ну не потому, что мы варвары какие-то. У нас там море чего-то лежит, и мы не можем. У нас нет ничего лишнего.
Сегодня сложная ситуация. Каждый день премьер, вице-премьер на допросе по промышленности. Тому надо помочь, как-то продать и прочее, чтобы получить деньги. Давят со всех сторон. А мы сегодня говорим: мы и поможем молодежи. А поможем ли мы? Вот примем сейчас решение, вы мне предлагаете принять. Мы сможем помочь в том объеме, как можем.
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