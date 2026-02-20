Молодые судьи судов общей юрисдикции приняли присягу

Работа судьи начинается с клятвы на верность закону. 20 февраля в Минске прошла торжественная церемония принесения присяги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые юристы, которые были впервые назначены на должности судей судов общей юрисдикции, официально приступили к служебным обязанностям.

Ряды судебного корпуса пополнили 14 специалистов. Каждый из них публично подтвердил свою готовность честно и беспристрастно исполнять профессиональный долг. В тексте присяги – обязательство вершить правосудие, руководствуясь только Конституцией, и быть справедливыми, как того требует статус судьи.

Виктория Путято, судья суда Первомайского района Минска: Я понимаю, какая большая на меня возлагается ответственность, и я, конечно, должна оправдать возложенную на меня обязанность и оказанное мне доверие. Я судьей решила стать, поскольку, будучи юристом, для меня очень важно, что работая судьей, я могу реально помогать людям, восстанавливая их права, свободу и законные интересы.

Римма Филипчик, судья в отставке, заслуженный юрист Беларуси:

Прежде всего, судья должен быть высокопрофессиональным, судья должен быть терпеливым, мудрым. Он должен уметь выслушать, обязательство – быть верным. Обязательство – быть справедливым и добросовестно относиться ко всем сторонам процесса.

Уже в ближайшие дни судьи приступят к работе. Они пополнят штаты районных судов в Минской, Гомельской, Могилевской, Витебской и Брестской областях, а также начнут работу в столичных судах.