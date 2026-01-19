Танцы, конкурсы и выступления артистов. Праздничный бал в Вилейке собрал около 300 молодых специалистов

Около 300 молодых специалистов со всей Минской области собрал праздничный бал в Вилейке. Яркий карнавал прошел уже в третий раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Около 300 молодых специалистов со всей Минской области собрал праздничный бал в Вилейке. Яркий карнавал прошел уже в третий раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На один вечер инженеры, врачи, учителя, работники лесного и сельского хозяйства, промышленных предприятий и сферы культуры перенеслись в прошлое, чтобы стать изысканными дамами и кавалерами. В программе: танцы, конкурсы и выступления артистов. По итогам вечера назвали короля и королеву бала. Ими стали Алеся Лукашевич из Клецка и борисовчанин Алексей Смирнов.
Юлия Козлова, учитель начальных классов Молодечненской средней школы № 1 имени Янки Купалы:
Первый год на своем рабочем месте. Чувствую себя потрясающе. Каждый день узнаю что-то новое. С горящими глазами наблюдаю все, что здесь происходит. Это как новогоднее чудо.
Денис Лопатин, инженер по охране труда сельхозпредприятия «Щомыслица»:
Данные встречи очень важны для молодых специалистов, они сближают ребят. Все знакомятся, общаются.
Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Очень любим это мероприятие, так как оно задает темп будущему году своим настроением. Оно знакомит ребят между собой. Наша цель – это чтобы ребята между собой познакомились, возможно, создались новые семьи.
Всего в 2025 году на первые рабочие места в Минскую область пришли 5 тысяч 800 молодых специалистов. Для них предусмотрена поддержка и выплаты.
Ольга Топдемир, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома:
Пытаемся сделать все возможное, чтобы ребята закрепились, остались на своих рабочих местах. За всеми закреплены наставники. Первостепенное значение — жилье. Ни один молодой специалист, который изъявил желание не остался без жилья.
Только с 2023 года в Минскую область пришли около 15 тысяч молодых специалистов. Наибольший процент их закрепляемости в регионе – в сфере образования.