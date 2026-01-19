Танцы, конкурсы и выступления артистов. Праздничный бал в Вилейке собрал около 300 молодых специалистов

Около 300 молодых специалистов со всей Минской области собрал праздничный бал в Вилейке. Яркий карнавал прошел уже в третий раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На один вечер инженеры, врачи, учителя, работники лесного и сельского хозяйства, промышленных предприятий и сферы культуры перенеслись в прошлое, чтобы стать изысканными дамами и кавалерами. В программе: танцы, конкурсы и выступления артистов. По итогам вечера назвали короля и королеву бала. Ими стали Алеся Лукашевич из Клецка и борисовчанин Алексей Смирнов.

Юлия Козлова, учитель начальных классов Молодечненской средней школы № 1 имени Янки Купалы:

Первый год на своем рабочем месте. Чувствую себя потрясающе. Каждый день узнаю что-то новое. С горящими глазами наблюдаю все, что здесь происходит. Это как новогоднее чудо.

Денис Лопатин, инженер по охране труда сельхозпредприятия «Щомыслица»:

Данные встречи очень важны для молодых специалистов, они сближают ребят. Все знакомятся, общаются.

Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Очень любим это мероприятие, так как оно задает темп будущему году своим настроением. Оно знакомит ребят между собой. Наша цель – это чтобы ребята между собой познакомились, возможно, создались новые семьи. Всего в 2025 году на первые рабочие места в Минскую область пришли 5 тысяч 800 молодых специалистов. Для них предусмотрена поддержка и выплаты.