Форум молодых специалистов АПК прошел в Бресте

Республиканский марафон молодежи и студенчества продолжает свое движение по регионам. Программа этого года поражает масштабом. В ней есть абсолютно все: от жестких киберспортивных турниров, уличной культуры и военно-исторических реконструкций до серьезных образовательных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но главная идея этого марафона проста и понятна: доказать, что реализовать себя, заработать имя и построить карьеру можно не когда-нибудь потом и не где-то за границей, а здесь и прямо сейчас. Одной из самых горячих точек марафона в эти дни стал Брест. Там прошел форум молодых специалистов АПК.

Порядка 750 молодых специалистов из университетов и колледжей ежегодно приходят в агропромышленный комплекс Брестской области. И это не случайно. Сегодня регион – лидер аграрной отрасли страны. Здесь сосредоточена треть молочной и мясной переработки. Высококвалифицированные и мотивированные кадры нужны на каждом этапе сельхозпроизводства.

В области расширяется целевая подготовка. Работают более сотни аграрных классов. А на форуме в формате открытого диалога обсудили главное: социальную поддержку молодых людей, закрепляемость кадров, финансовое стимулирование и амбициозность.