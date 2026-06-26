Форум молодых специалистов АПК прошел в Бресте
Республиканский марафон молодежи и студенчества продолжает свое движение по регионам. Программа этого года поражает масштабом. В ней есть абсолютно все: от жестких киберспортивных турниров, уличной культуры и военно-исторических реконструкций до серьезных образовательных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но главная идея этого марафона проста и понятна: доказать, что реализовать себя, заработать имя и построить карьеру можно не когда-нибудь потом и не где-то за границей, а здесь и прямо сейчас. Одной из самых горячих точек марафона в эти дни стал Брест. Там прошел форум молодых специалистов АПК.
Порядка 750 молодых специалистов из университетов и колледжей ежегодно приходят в агропромышленный комплекс Брестской области. И это не случайно. Сегодня регион – лидер аграрной отрасли страны. Здесь сосредоточена треть молочной и мясной переработки. Высококвалифицированные и мотивированные кадры нужны на каждом этапе сельхозпроизводства.
В области расширяется целевая подготовка. Работают более сотни аграрных классов. А на форуме в формате открытого диалога обсудили главное: социальную поддержку молодых людей, закрепляемость кадров, финансовое стимулирование и амбициозность.
Владислав Рачко, ветеринарный врач сельхозпредприятия «Беловежский»:
Условия полностью комфортные. Как для работы, так и для проживания. Условия по работе очень хорошие и хорошая наставническая база.
Антон Худицкий, инженер-энергетик сельхозпредприятия «Ляховичское-Агро»:
У меня целевое направление, я уже знал конкретно, куда иду. Достойная оплата труда, предоставление льгот. Получил арендное жилье практически как только пришел, через полгода.
В Брестской области составлен отдельный молодежный кадровый резерв из числа работников АПК. И он реально работает. За последние 5 лет порядка 350 молодых специалистов поднялись по карьерной лестнице.
Анатолий Щупленков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:
Если еще 3 года назад у нас по соотношению к другим категориям в агропромышленном комплексе меньше была заработная плата, то уже в прошлом году превысили уровень. Порядка 2,5 тысячи заработная плата по результатам прошлого года. Сегодня уже 2 700.
Организаторами марафона выступают Министерство образования Беларуси совместно с местными органами власти и молодежным активом БРСМ. Цель проекта – повысить статус молодежи и ее роль в общественно-политической жизни государства, поддержать таланты и объединить на основе любви к родной стране.