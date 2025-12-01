Новые меры поддержки работников АПК утвердили в Минской области. Какие единовременные выплаты предусмотрены?
Новые меры поддержки работников агропромышленного комплекса утвердили в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обновленное соглашение подписано между Минским облисполкомом, профсоюзами, аграриями и будет действовать по 2028 год.
Закреплены новые нормы в отношении молодых специалистов. В том числе предусмотрены единовременные выплаты работникам, вернувшимся в организации из Вооруженных Сил.
Герман Салмин закончил аграрный вуз в Горках по специальности «зоотехния». И с удовольствием приступил к работе. Сегодня сельское хозяйство динамично развивается. Внедряются новые технологии. Еще во время учебы проходил практику на предприятии «Агро-Дубинское» Воложинского района. Сюда же попал по распределению на работу.
Герман Салмин, главный зоотехник сельхозпредприятия «Агро-Дубинское»:
У работников нашего сельскохозяйственного предприятия достойная заработная плата. Для каждых работников в своей сфере у нас есть определенные комнаты отдыха. Есть даже спортивная площадка на территории хозяйства.
После четырех месяцев работы молодой специалист ушел на службу в армию. Год отслужив, решил вернуться на прежнее место в «Агро-Дубинское» главным зоотехником. Условия труда, коллектив, возможность карьерного роста – все это стимулирует на плодотворную работу.
Подробности смотрите в видео.