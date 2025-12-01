Новые меры поддержки работников АПК утвердили в Минской области. Какие единовременные выплаты предусмотрены?

Новые меры поддержки работников агропромышленного комплекса утвердили в центральном регионе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обновленное соглашение подписано между Минским облисполкомом, профсоюзами, аграриями и будет действовать по 2028 год.

Закреплены новые нормы в отношении молодых специалистов. В том числе предусмотрены единовременные выплаты работникам, вернувшимся в организации из Вооруженных Сил.