Новости по тегу #Миноблисполком

«Поэтому здесь действительно очень такой вопрос, однозначно ответить нельзя. Но я думаю, все мои коллеги подскажут, что нет четкого рецепта для каждой области, для каждого района».
Всего государственными наградами отметили 45 человек.
Объем валового регионального продукта вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим периодом. В Миноблисполкоме озвучили итоги социально-экономического развития региона.
Говорили о подготовке к XIII Форуму регионов Беларуси и России. В 2026 году он пройдет на территории Минской области. Уже формируются ответственные комиссии и подбирается площадка проведения мероприятий.
В 2024-м центральный регион сформировал почти пятую часть ВВП страны. Отмечен темп роста валового регионального продукта на 5 %.
В экономике аграрной отрасли животноводство занимает ключевое значение. Продукция активно поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт. Сфера динамично развивается, наблюдается устойчивый прирост производства продукции.
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