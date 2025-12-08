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Новости по тегу #Миноблисполком

О преимуществах Минского района для развития области рассказали в Миноблисполкоме
08 декабря 2025 18:15

О преимуществах Минского района для развития области рассказали в Миноблисполкоме

Награждение работников центрального региона прошло в Миноблисполкоме
06 ноября 2025 14:20

Награждение работников центрального региона прошло в Миноблисполкоме

Итоги социально-экономического развития обсудили на заседании Миноблисполкома
28 августа 2025 14:50

Итоги социально-экономического развития обсудили на заседании Миноблисполкома

Председатель Миноблисполкома встретился с Советом старейшин – что обсудили?
18 июля 2025 13:57

Председатель Миноблисполкома встретился с Советом старейшин – что обсудили?

В Миноблисполкоме подвели итоги социально-экономического развития региона за 2024-й
25 февраля 2025 13:53

В Миноблисполкоме подвели итоги социально-экономического развития региона за 2024-й

В Минской области подвели итоги работы в АПК – лучших работников наградили
13 декабря 2024 14:10

В Минской области подвели итоги работы в АПК – лучших работников наградили

Прямая телефонная линия: Семен Шапиро решает проблемы коммунальных услуг, строительства и приватизации
08 февраля 2016 15:05

Прямая телефонная линия: Семен Шапиро решает проблемы коммунальных услуг, строительства и приватизации

Будет ли свернута программа жилищного строительства в Минске и как скорректируют генплан развития столицы
19 января 2014 16:28

Будет ли свернута программа жилищного строительства в Минске и как скорректируют генплан развития столицы

Председатель Миноблисполкома Борис Батура провел прием граждан в Жодино
16 октября 2013 13:52

Председатель Миноблисполкома Борис Батура провел прием граждан в Жодино

«БелАЗ» отметил 65-летие
30 сентября 2013 14:22

«БелАЗ» отметил 65-летие

Новая школа на 720 мест с бассенойном, игровыми и спальными комнатами открылась в Солигорске
31 августа 2013 13:34

Новая школа на 720 мест с бассенойном, игровыми и спальными комнатами открылась в Солигорске

В Молодечно проходит Чемпионат Европы по пляжному волейболу среди юношеских команд
28 августа 2013 15:44

В Молодечно проходит Чемпионат Европы по пляжному волейболу среди юношеских команд