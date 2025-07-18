Председатель Миноблисполкома встретился с Советом старейшин – что обсудили?

По итогам 2024 года экспорт центрального региона составил почти 9 миллиардов 660 миллионов долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Об этом рассказал председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко на встрече с Советом старейшин.

Область лидирует по многим показателям развития. Она обеспечивает пятую часть республиканского объема промышленной продукции. И четверть – сельскохозяйственной. Однако результаты могут и должны быть еще выше – считают участники Совета старейшин. А это бывшие руководители, которые курировали отрасли и возглавляли районы. Все замечания будут учтены.

Алексей Кушнаренко, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Меня, конечно, вдохновляет их отношение к нашей стране, к тем достижениям, которые есть, и вообще подходом в развитии Республики Беларусь. Меня восхищает их неравнодушие. Они глубоко погружены во все процессы, которые происходят в центральном регионе. Они сопереживают. И самое главное, что каждый из них готов по зову встать в строй, чтобы центральный регион и вся наша родная Беларусь достойно развивать.

Говорили также о подготовке к XIII Форуму регионов Беларуси и России. В 2026 году он пройдет на территории Минской области. Уже формируются ответственные комиссии и подбирается площадка проведения мероприятий. Отметим, более половины товарооборота Минщины приходится именно на Россию.