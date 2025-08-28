Итоги социально-экономического развития обсудили на заседании Миноблисполкома

Объем валового регионального продукта вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим периодом. В Миноблисполкоме озвучили итоги социально-экономического развития региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выполнены все ключевые показатели. Объем промпроизводства составил 23 миллиарда рублей. Это четверть всего отраслевого производства страны. Экспорт товаров увеличен на 7,5%. Наблюдается положительная динамика в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Рост заработной платы увеличен почти на 20% по сравнению с прошлым периодом.

Это позволит обеспечить динамическое развитие промышленности и АПК. Одна из актуальных задач – создание новых рабочих мест в регионах. Это возможно в том числе благодаря реализации программы «Один район – один проект», в рамках которой уже открыто более 20 производств. Создано более 800 рабочих мест.