Итоги социально-экономического развития обсудили на заседании Миноблисполкома

Объем валового регионального продукта вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим периодом. В Миноблисполкоме озвучили итоги социально-экономического развития региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Объем валового регионального продукта вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим периодом. В Миноблисполкоме озвучили итоги социально-экономического развития региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Выполнены все ключевые показатели. Объем промпроизводства составил 23 миллиарда рублей. Это четверть всего отраслевого производства страны. Экспорт товаров увеличен на 7,5%. Наблюдается положительная динамика в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Рост заработной платы увеличен почти на 20% по сравнению с прошлым периодом.
Это позволит обеспечить динамическое развитие промышленности и АПК. Одна из актуальных задач – создание новых рабочих мест в регионах. Это возможно в том числе благодаря реализации программы «Один район – один проект», в рамках которой уже открыто более 20 производств. Создано более 800 рабочих мест.
Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:
Что касается остальных показателей, в том числе ключевого показателя по ВРП, то задание мы выполнили, 103,5% по валовому региональному продукту достигнуты. Инвестиции у нас без малого 120%, иные показатели также превышают 100%. У нас сейчас наблюдается увеличение инвестиций как раз в оборудование, в технологии, что говорит о том, что у нас создается такой высокотехнологичный задел на перспективу.
С начала 2025 года в области построено свыше 4 тысяч новых квартир. Введено в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья. В том числе 133 тысячи – для нуждающихся.