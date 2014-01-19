Будет ли свернута программа жилищного строительства в Минске и как скорректируют генплан развития столицы

Новости Беларуси. На совещании у президента в центре внимания был Минск и Минская область. Столица начинает испытывать одну из основных проблем крупных городов – густонаселенность. Ежегодно население Минска увеличивается на 10-17 тысяч человек. Эксперты подсчитали, что по плотности заселения белорусская столица в 2-3 раза превосходит такие европейские города как Берлин и Прага. Из-за обилия транспорта на улицах появились пробки. А в регионах Беларуси заметен отток трудовых ресурсов.

Несколько лет назад эту проблему предвидели. Начали работать над формированием новых экономических точек роста в регионах. Появилась и программа развития городов-спутников столицы. С одной стороны, это жилье, с другой, новые рабочие места. Однако существенных шагов по ее реализации пока нет. Почему и что делать? Об этом шла речь на совещании у главы государства.

Сложно представить, но белорусская столица по плотности населения сегодня уже обогнала крупнейшие мегаполисы мира. На одном квадратном километре в Минске теснятся 6 тысяч 200 человек. В то время как даже в столице Китая этот показатель ниже на треть. Количество минчан с каждым годом прибавляется на 17 тысяч человек. С учетом приезжающих на работу в столицу это уже больше 2 миллионов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы не можем в Минске такими темпами вести строительство, как это было до сих пор. Мы перенасытили уже населением город Минск и начинаем получать определенные проблемы от этого перенасыщения. Поэтому строительство в Минске жилья, да и объектов промышленной и другой инфраструктуры – как исключение.

Второе. Земли сельхозназначения под такое масштабное строительство использоваться не могут. Если кустарник, мелколесье какое-то, хмызняк на 20-30-100 Га есть, а рядом – хорошее поле, никто не потрудится, чтобы убрать этот хмызняк и там построить, на неудобице, дома. Нет, давай будем отводить земли сельхозназначения. Разбоя с землями сельхозназначения быть не должно. И Правительство, и губернаторы, особенно Минщины, за это отвечают головой. У нас предостаточно земель, на которых никогда не будут возделываться сельскохозяйственные культуры. Может быть, немножко дороже обойдется это строительство, но на перспективу это во сто крат дешевле. Сегодня агрокомплекс стал основой экспорта. Мы через два года должны $7 млрд получить от экспорта сельхозпродукции.

Решить проблему перенаселенности белорусского мегаполиса должны города-спутники. Смолевичи – один из таких. Коренные минчане Олег и Ольга ради собственной крыши над головой решили сменить столичную прописку. Тем более жить в городе-спутнике, где чистый воздух, а под окнами не шумят автомобили, куда привлекательнее. Только вот темпам строительства не обрадовались.

Ольга Волкова:

Обещали, что через год дом будет сдан, но воз и ныне там. Коробка есть. Сегодня у меня взят второй кредит, и чем дольше затягивается строительство, тем больше я плачу процент по кредиту.

Олег Панченко:

Из-за сетей у нас глобальные проблемы: не могут включить отопление в доме, ни отделку, ничего не могут сделать. У нас нет ни воды, ни газа. Единственное, что могут сделать, – это свет.

Отсутствие инженерной инфраструктуры – одна из причин, по которой сроки ввода дома переносились не единожды. Дело в том, что изначально под жилую застройку отвели земли сельхозназначения. И пока решали вопрос об их включении в городскую черту, прокладку коммуникаций переносили. Очередное новоселье отложили уже на 30 марта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Дайлитко, рабочий:

По электрике: коробки практически везде поставлены, проводку делают. На второй-третьей секции уже варят трубы. Работа кипит. Месяца три минимум. Сейчас зима – сами поймите.

Города-спутники пробуксовывают на старте. Когда они появятся на минской орбите – пока вопрос. Без ответа – и как заинтересовать минчан переехать из столицы, а главное – где трудоустроить.

Николай Ладутько, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Нужно также обратить внимание на то, что и сегодня жители Руденска, Смолевичей, Сокола, Заславля, от 20% до 40%, ежедневно выезжают на работу в Минск.

Александр Лукашенко:

Создаются предприятия, то бишь рабочие места, и возле этих рабочих мест, поблизости, рядом строится жилье. У нас все наоборот. И в Вашем докладе: вот, мы должны построить жилье и все. Мы должны определиться, где будут работать люди.

Вы что хотите сказать, что вы расселите вокруг Минска людей и решите таким образом главную проблему – рассредоточение по территории Беларуси рабочей силы? Нет. Вы просто за 30 км выселите или поселите минчан, которые все равно будут на автомобилях, еще больше покупая, тащиться в Минск. А в Минске рабочих мест уже не будет. Мы не будем здесь строить, тем более предприятия. Не будем. Предприятия надо строить вот там, в городах-спутниках, на этих территориях. Зачем строить в Минске жилье, чтобы люди ездили из Минска в Смолевичи работать? Вы развивайте Смолевичи, стройте там хороший, уютный, средний город.

Китайско-белорусский индустриальный парк, который возведут недалеко Смолевичей, только на первых парах даст около 25 тысяч рабочих мест. В 2015 году город-спутник и столицу свяжет городская электричка.

Председатель Госконтроля предлагает учесть и опыт соседей: из Москвы, например, уже переехала часть управленческих структур.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

К примеру, перемещение в один из городов, в частотности Заславль, управленческих структур Минских облисполкома и райисполкома, других организаций областного и районного подчинения. Необходимо создать условия привлекательности притока студентов в областные центры и крупные города. Это можно сделать за счет того, что обучение по ряду востребованных специальностей будет осуществляться преимущество в регионах. При этом основной лимит бюджетных мест может быть сосредоточен именно там.

Еще одним фактором перераспределения трудовых ресурсов может преимущественно строительство жилья в регионах. Ведь сегодня Минский район, задумайтесь только, строит жилья в 1,5 раза больше, чем, допустим, Витебская область или Могилев.

Всего у Минска появится 9 спутников. Первоочередные – Смолевичи, Заславль, Сокол и Руденск. Последний по населению станет 100-тысячным. Расширять географию планируют за счет неиспользуемых земель. Таких много вокруг поселка Дружный в Пуховичском районе, уверен губернатор Минской области.

Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Вокруг поселка Дружного очень много неэффективно используется земель. Из этих 1100 Га это 680 Га – фактически мелколесье, кустарники, заболочено, подболочено, с торфяником, которые можно привести в порядок, осушить и вывезти при необходимости. Более 200 Га – это земли населенных пунктов, которые практически есть, но не используются возле деревень и в деревнях. Таким образом, из пахотных земель в этих 1125 Га, получается, только 81 Га пашется.

Александр Лукашенко:

Определились по Руденску? Имейте в виду, Николай Николаевич, Вы – представитель там Президента. Каждый клочок земли ты должен пройти пешком. И если его можно восстановить под сельхозпроизводства, то его надо отдать для сельхозпроизводства, а не для строительства. И потом: отдавать землю надо только тогда, когда придут строители.

А вот отдавать землю, что внутри Минской кольцевой, теперь будут только через аукцион. Это поручение президента. И участков таких достаточно. В самом центре столицы, например, 300 гектаров – площадь под возведение «Минск-Сити». Инвесторы менялись не единожды. Теперь тот, кто предложит лучшие условия, займется застройкой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Ладутько:

Когда приходит инвестор, он, кроме всего прочего, смотрит объемы продаж на рынке жилья, если это строится жилье, офисы. И они строить больше, чем можно продать, не будут.

Александр Лукашенко:

Что Вы говорите – это сказка. Инвестор этого не будет просчитывать, потому что в Минске будет дефицит жилья, потому что мы ограничиваем уже в Минске строительство. И он должен бежать на эту площадку строить, имея в виду, что здесь будут на вес золота жилье и квартиры.

Сокращать объемы возводимого в столице жилья будут поэтапно. К 2017 году нынешняя планка в миллион квадратных метров уменьшится почти вдвое. Тем не менее, обращает внимание президент, это не должно отразиться на строительном комплексе страны.

Александр Лукашенко:

Пусть разъезжаются по Витебской области, по Могилевской, Березинский район и так далее, и начинают там строить. Больше здесь строить не будут. И вы ни один квадратный метр мощностей сократить не должны. Он должен работать на всю страну. Это лучший, передовой строительный комплекс. И его надо сохранить. А не то, что, вот, в Минске строить не будем, ну, и строители не нужны. Нет. Будем строить в стране. И строительные услуги – за Черным и за Мясниковичем. Он еще вам нагрузит.

Ваша задача – не допустить дальше уплотнения, перенасыщения Минска. Жить же не смогут здесь люди. Поэтому дайте огранку городу-герою Минску. Но это должно быть дешево и разумно. А не то, что с таким размахом: давайте, мы тут. Это огромные деньги. Это должно быть для отдыха людей. В центр Минска человек должен приехать из микрорайона или откуда-то, посмотреть, удивиться чему-то хорошему, культурному и отдохнуть. Здесь жилье строиться больше не будет.

Еще одна тема – перенос за город промышленных предприятий. Переселить из Минска 18 заводов собирались еще подписывая генплан столицы 10 лет назад. Но проект во многом так и остался на бумаге. Сейчас, по мнению премьер-министра, перспективным промышленным регионом может стать брестское направление.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодня у нас Фаниполь – это рабочие места. Тоже соответствующая агломерация может быть Дзержинск и даже Столбцы. В Столбцах сейчас активно строится новый моторный завод. И литье, 50 тысяч тонн литья, уходит с тракторного завода сверхточный, сверхпрочный чугун в Столбцы. Это около 1000 рабочих мест.

Александр Лукашенко:

Давайте там будем строить.

Михаил Мясникович:

Надо принять решение по Минску. Каким быть Минску.

И Ваше вступительное слово, и те предложения, которые вносились, требуют того, чтобы в ближайшее время переутвердить генеральный план Минска.

Александр Лукашенко:

Минску надо придать огранку. Сделайте это, пожалуйста. Соберитесь и сделайте. Чтобы было красиво и по-хозяйски. Мы город строим для людей, их обижать не надо. Да, где-то надо им подсказывать, говорить, что, да, мы же не можем свободные площади держать вот такие, может, это какому-то жильцу в доме выгодно, но это слишком затратно и дорого. Люди наши поймут.

Если надо генплан переделать, давайте подкорректируем его. Многое изменилось, но критерии мы определили. Что касается в принципе строительства жилья: рабочие места – рядом жилье. Мы определились, в каком направлении будем двигать промышленную зону, где будем строить предприятия, и определились, что там есть свободные земельные площади, где можно строить жилье для людей.

Никто не мешает развивать Минск в направлении Дзержинска, Фаниполя и Смолевич. Никто не мешает. Дальше? Давайте будем строить Логойск. Тоже его сделаем красивым городом. Там можно построить невысокие (трех-, пяти-, не знаю, там, наверное, больше и не надо, в районном центре) домики. Где с удовольствием будут жить люди. Но это тянет и соответствующая инфраструктура. Автомобильная дорога прекрасная, мы ее можем еще до ума довести. Желательно, может быть, к этому мы когда-то вернемся, и бросим туда какую-то железнодорожную ветку, еще что-то, чтобы людям мгновенно можно было подъехать к метро, а в метро доехать в любую точку Минска. Увязывайте это все воедино и давайте будем делать.

В Минске достаточно площадок, где бы градостроители могли воплотить свои задумки, уверен президент. Тщательно продумать образ города – задание для зодчих на ближайшее время. Именно ювелирам от архитектуры еще придется поработать над огранкой Минска.