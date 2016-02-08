Прямая телефонная линия: Семен Шапиро решает проблемы коммунальных услуг, строительства и приватизации

Новости Беларуси. Прямую телефонную линию провел председатель Миноблисполкома Семен Шапиро. За час губернатор выслушал около десятка человек. Многие вопросы касались коммунальных проблем, строительства и приватизации. Житель Молодечно пожаловался на качество питьевой воды. По словам мужчины, она не пригодна для употребления.

Между тем в регионе активно реализуется программа «Чистая вода». Только в этом году необходимо около 500 миллиардов рублей на завершение намеченных проектов. Глава области поручил соответствующим службам проверить качество воды в квартире жителя Молодечно.

Телефонный звонок:

В чайнике открываешь крышку – и туман, мурашки там. И на дне накипь. На утро открываешь, а вода воняет прям.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Давайте проверим. Санстанциям дадим поручение. Адрес ваш есть. Пусть сделают замеры, сделают очистку воды. Хорошо. Услышали вас.

С наболевшим вопросом обратилась к председателю Миноблисполкома жительница Березино. Бродячие собаки не дают женщине и ее соседям по многоэтажке спокойно выходить на улицы и даже пользоваться подвалом. По словам женщины, коммунальные службы города не справляются с проблемой должным образом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.