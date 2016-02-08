Прямой эфир

Прямая телефонная линия: Семен Шапиро решает проблемы коммунальных услуг, строительства и приватизации

08 февраля 2016 15:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прямую телефонную линию провел председатель Миноблисполкома Семен Шапиро. За час губернатор выслушал около десятка человек. Многие вопросы касались коммунальных проблем, строительства и приватизации. Житель Молодечно пожаловался на качество питьевой воды. По словам мужчины, она не пригодна для употребления.

Между тем в регионе активно реализуется программа «Чистая вода». Только в этом году необходимо около 500 миллиардов рублей на завершение намеченных проектов. Глава области поручил соответствующим службам проверить качество воды в квартире жителя Молодечно.

Телефонный звонок:
В чайнике открываешь крышку – и туман, мурашки там. И на дне накипь. На утро открываешь, а вода воняет прям.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:
Давайте проверим. Санстанциям дадим поручение. Адрес ваш есть. Пусть сделают замеры, сделают очистку воды. Хорошо. Услышали вас.

С наболевшим вопросом обратилась к председателю Миноблисполкома жительница Березино. Бродячие собаки не дают женщине и ее соседям по многоэтажке спокойно выходить на улицы и даже пользоваться подвалом. По словам женщины, коммунальные службы города не справляются с проблемой должным образом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Миноблисполком # Коммунальное хозяйство # Семен Шапиро

Другие новости рубрики

Все новости
Солигорский РОВД стал лучшим в области в третий раз
08 февраля 2016 15:03

Солигорский РОВД стал лучшим в области в третий раз

Илья Панков, адвокат Минской городской коллегии адвокатов: Как защитить себя от оскорбления в Сети?
08 февраля 2016 09:26

Илья Панков, адвокат Минской городской коллегии адвокатов: Как защитить себя от оскорбления в Сети?

Беларусь вышла на первое место в мире по количеству зубров: в стране насчитывается 1270 особей
08 февраля 2016 07:10

Беларусь вышла на первое место в мире по количеству зубров: в стране насчитывается 1270 особей