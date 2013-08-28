В Молодечно проходит Чемпионат Европы по пляжному волейболу среди юношеских команд

Новости Беларуси. Молодечно принимает Чемпионат Европы по пляжному волейболу среди юношеских команд. Впервые Беларусь является хозяйкой крупного международного турнира по этому виду спорта.

В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие губернатор Борис Батура. Около 130 спортсменов из более 60 стран мира – участники турнира.

Игры предварительного раунда проходят 28-29 августа, победители определятся во время матчей плей-офф 30-31 августа.

Специально для проведения турнира в Молодечно в короткие сроки возвели новый современный стадион для пляжного волейбола, уникальный для нашей страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Если исходить из результатов прошлого года, то у нас неплохие достижения в пляжном волейболе: юноши заняли третье место в прошлом году в Европе и пятыми были на мировом первенстве. Я думаю, что и в этом году они постараются, по крайней мере, отстоять те позиции, которые завоеваны в прошлом году. Ну, и у нас большая надежда все-таки и на девчат.

Александр Шамко, Министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Если говорить о пляжном волейболе, то современная история буквально недавно, в 2000-х годах, получила развитие в нашей стране. И, я могу с уверенностью сказать, что у этого вида спорта в нашей стране есть перспективы. Это можно оценить вот по тому прекрасному спортивному сооружению, которое сегодня построено в Молодечно. И, я уверен, что оно станет центром пляжного волейбола в Восточной Европе.