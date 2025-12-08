О преимуществах Минского района для развития области рассказали в Миноблисполкоме

Как реализуется инициатива «Сильные регионы – сильная страна»? Что дают инвестиции? И какие драйверы экономического роста в областях?
В преддверии ВНС на площадке ток-шоу «По существу» представители регионов обсудили социально-экономические возможности и планы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Наличие Минского района – это плюс или особая такая история Минской области?
Ксения Соседчик, председатель комитета экономики Минского облисполкома:
Это постоянная трудовая миграция, потому что люди из Минска едут в пригород и возвращаются на работу. То же самое мы понимаем, что люди, которые хотят уехать из города Минска, они могут в пригороде Минска построить себе дом. Одна Новая Боровая чего стоит? Но прекрасно можно за достаточно короткое время приехать в город Минск, отработать там рабочий день и вернуться в комфортные условия для проживания. Поэтому здесь действительно очень такой вопрос, однозначно ответить нельзя. Но я думаю, все мои коллеги подскажут, что нет четкого рецепта для каждой области, для каждого района. Сегодня упоминалась пирамида Маслоу, но если мне память не изменяет, по-моему, Маслоу и сказал слова, что хлебом единым человек жив только там, где кроме хлеба ничего нет.
Ксения Соседчик:
Что хочу сказать? У каждого района, у каждого, вот в Минской области 22 района. И город Жодино – город областного подчинения. Мы не можем сравнивать потребности промышленного Дзержинского района. Мы никогда не сможем сравнить потребности рекреационного Мядельского района, Логойского района. Почему? Я говорю, что за сегодняшнюю передачу вряд ли у нас получится найти такой универсальный рецепт. Потому что стоит очень такая длительная трудоемкая работа. Сейчас мы вот у нас примем республиканскую программу. На основании республиканской будут создаваться областные программы. И, соответственно, будут потом создаваться районные программы. С точки зрения государства создано достаточно, на мой взгляд, инструментов для того, чтобы было дальнейшее развитие.
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