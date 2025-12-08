О преимуществах Минского района для развития области рассказали в Миноблисполкоме

Ксения Соседчик, председатель комитета экономики Минского облисполкома:

Это постоянная трудовая миграция, потому что люди из Минска едут в пригород и возвращаются на работу. То же самое мы понимаем, что люди, которые хотят уехать из города Минска, они могут в пригороде Минска построить себе дом. Одна Новая Боровая чего стоит? Но прекрасно можно за достаточно короткое время приехать в город Минск, отработать там рабочий день и вернуться в комфортные условия для проживания. Поэтому здесь действительно очень такой вопрос, однозначно ответить нельзя. Но я думаю, все мои коллеги подскажут, что нет четкого рецепта для каждой области, для каждого района. Сегодня упоминалась пирамида Маслоу, но если мне память не изменяет, по-моему, Маслоу и сказал слова, что хлебом единым человек жив только там, где кроме хлеба ничего нет.