В Миноблисполкоме подвели итоги социально-экономического развития региона за 2024-й

Привлечение инвестиций, создание новых производств и рабочих мест. В Миноблисполкоме подвели итоги социально-экономического развития региона за прошлый год и уходящую пятилетку, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Существенный вклад в развитие региона привнесли инвестиции. Их объем составил 11 миллиардов рублей, это почти на 9 % больше, чем в прошлом году. Кроме того, успешно продолжается реализация инициативы «Один район – один проект». По данной программе было запущено 14 инвестпроектов.

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы за 2024 год реализовали ряд проектов на сумму более 120 миллионов рублей с перечня «Один район – один проект». На 2025 год планируется реализовать еще 21 проект, и это уже завершающий год для того, чтобы выполнить поручение главы государства. Мы уже понимаем те направления, которые по итогам пятилетнего периода не дотянем до прогнозных показателей, но стоит задача обеспечить выполнение не ниже 100 % по всем показателям.

Развитие промышленности и привлечение инвестиций – драйвер роста заработной платы. Так, в 2024 году по сравнению с предыдущим периодом она выросла на 20 %.