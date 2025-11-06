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Награждение работников центрального региона прошло в Миноблисполкоме

06 ноября 2025 14:20
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7 ноября – повод не только открывать социально значимые объекты, но и вручать государственные награды. В преддверии праздника в Миноблисполкоме грамотами и благодарностями отметили тружеников центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Награждение работников центрального региона прошло в Миноблисполкоме-2

Это представители различных сфер: от промышленности и сельского хозяйства до спорта и культуры. Среди них и те, кто обеспечивал подготовку Заславля к проведению областных «Дожинок». Особые слова благодарности в адрес строителей, дорожников, энергетиков и работников ЖКХ. Благодаря их слаженной работе город преобразился и стал по-настоящему праздничной и комфортной площадкой для масштабного события.

Награждение работников центрального региона прошло в Миноблисполкоме-4

Мария Тихонович, директор УКС Минского района:
Главным объектом в 2025 году была наша Центральная площадь в Заславле, где мы принимали «Дожинки». Справились со своей задачей, были стесненные условия, мало времени, но все-таки мы завершили в срок и ввели объект в эксплуатацию.

Награждение работников центрального региона прошло в Миноблисполкоме-6

Александр Курочкин, мастер ЖКХ Минского района:
Мы занимаемся благоустройством, таким как покос травы, заборы устанавливаем, ограждения, информацию, и смотрим, чтобы все было своевременно сделано, реагируем на службу 115. Ощутимо видно разницу между тем, что было и что есть.

Награждение работников центрального региона прошло в Миноблисполкоме-8

Виктор Беляев, водитель погрузчика филиала «ДЭУ № 61» РУП «Минскавтодор-Центр»:
Содержанием, ремонтом занимаемся. Дожди были, размоин было много, обочины подсыпать надо, все просаживается.

Всего государственными наградами отметили 45 человек. За их именами километры отремонтированных дорог и десятки благоустроенных улиц, производственные рекорды и культурные свершения.

# Миноблисполком

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