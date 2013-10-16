Председатель Миноблисполкома Борис Батура провел прием граждан в Жодино

Новости Беларуси. Председатель Миноблисполкома провел прием граждан в Жодино. За советом и помощью к Батуре обратились около двух десятков человек. Благоустройство, водо- и теплообеспечение жилого фонда – среди основных вопросов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жители сразу нескольких квартир одного из домов города уже 17 лет живут в сырости. Их просьба – утеплить фасад этажа – пока так и не была услышана.

Борис Батура обозначил точный срок, в который вопрос должен быть снят. И даже дал совет, как лучше решить проблему.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Я вам тысячу раз говорил: достаточно сделать, допустим, торцевую стену и верх примыкания к кровли, и низ примыкания к цоколю. И все эти вопросы снимутся. Это наука доказала, чего нельзя сделать. Это же не обязательно сплошняком делать.

Я не говорю, что до отопительного сезона, но если вот такие условия, до Нового года сделать этот дом.

Татьяна Залан, жительница Жодино:

У нас идет большое промерзание стен, сырость. Наша местная власть нас не слышала, от нас отмахивалась. Вот, Бог помог, мы попали на прием к Батуре. Так что он нас понял, внимательно выслушал и дал указания до Нового года решить эту проблему. Мы очень ему благодарны.