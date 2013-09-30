«БелАЗ» отметил 65-летие

Новости Беларуси. «Белорусский автомобильный завод» отметил 65-летие. Праздник совпал и с 50-летним юбилеем Жодино. Сегодня предприятие – центр машиностроения страны. За свою историю «БелАЗ» разработал более полутысячи модификаций карьерных самосвалов самой разнообразной грузоподъемности, выпущено свыше 130 единиц большегрузных машин. Внедрение инноваций, модернизация производства позволяет «БелАЗ» удерживать ведущие позиции в области и экспортировать карьерную технику более, чем в 70 стран мира.

Юбилей предприятие отметило очередными успехами – презентовало карьерный самосвал грузоподъемностью 450 тонн.

Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:

Если взять последние пять лет, которые предшествовали этому юбилейному году, то можно сказать, что мы значительно изменили не столько технологии, сколько подход к изготовлению тяжелых карьерных самосвалов. Их производство увеличилось в разы.

Андрей Тур, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Это предприятие, которое стоит на острие, по сути дела, научно-технического прогресса в области тяжелого машиностроения, потому что здесь решаются вопросы не только технического порядка, но и правленческого, и дизайна, и подготовка совершенно специфических кадров, чтобы реализовать такие задумки.

Павел Мариев, директор научно-технического центра карьерной техники и технологии объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси:

Все было на моих глазах. Наверное, во многих делах пришлось поучаствовать. Сегодня какой «БелАЗ», вы видите. Это действительно современное предприятие, я бы назвал, промышленный узел.

Коллектив предприятия с юбилеем поздравил Александр Лукашенко. Приветственный адрес от имени главы государства озвучил заместитель главы Администрации Президента Андрей Тур.

Во время торжеств лучшие рабочие «БелАЗа» получили благодарности и награды. Среди них – водители и машинисты кранов, инженеры и руководители, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валерий Трусковский, председатель профсоюзного комитета ОАО «БелАЗ»:

В 82-м году пришел на предприятие и вот с тех пор, в общем-то, здесь тружусь. Сначала работал за станком, оператором станков с программным управлением в цехе программных станков, потом в управлении главного конструктора работал конструктором. И в 2002 году я уже на должности председателя профсоюзного комитета.

Владимир Галушка, водитель погрузчика транспортного цеха ОАО «БелАЗ»:

На «БелАЗе» интересно работать, не однотонная работа, разнообразная. Не то, что на одном месте. Медицина работает на заводе. Так что это считается семейный праздник.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

Огромное количество людей работает на этом предприятии. И развитие, в принципе, города тоже зависит от «БелАЗа». И наоборот, наверное, состояние дел в городе отражается на развитии «БелАЗа».

Работникам «БелАЗа» и жителям Жодино дальнейших трудовых побед, всяческого благополучия.